Luana Ravegnini torna in tv dopo 10 anni/ “La mia famiglia vale più di qualsiasi riconoscimento”

Luana Ravegnini torna alla conduzione: "Dieci anni d'assenza non sono pochi"

Luana Ravegnini torna in televisione dopo ben dieci anni d’assenza, per essere vicino alla sua famiglia. Il volto del piccolo schermo torna alla conduzione di Check Up, che sarà in onda da ottobre su RaiUno. Ai microfoni del settimanale Chi, l’attrice italiana svela per quale motivo ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per tutto questo tempo.

“Dieci anni non sono pochi, è vero, ma il mio concetto d’amore è circoscritto nel vedere gli altri felici. Il sorriso della mia famiglia vale più di qualsiasi riconoscimento” confessa la conduttrice: “Check Up torna a casa e trasloca dal secondo canale del telecomando al primo. E’ un onore tornare a parlare della salute degli italiani puntando sulla prevenzione e mostrando, ogni domenica, i percorsi diagnostici nelle strutture di eccellenza della sanità pubblica del nostro Paese. Parleremo di tutto: dalle nuove frontiere della medicina, all’ansia“.

Luana Ravegnini svela in che rapporti è con l'ex Claudio Lippi: le sue parole

Per l’arrivo dei suoi 55 anni l’attrice non sembra affatto preoccupata: “Mi sento appagata e fortunata. Gli anni che passano non li sento, né li vivo così male, anche perchè mangio bene, faccio pochissimi sgarri e mi alleno spesso. Il benessere parte anche da dentro ” afferma ai microfoni di Chi.

Il volto televisivo ammette di non aver mai commesso uno scandalo o un eccesso in tanti anni di vita: “Zero e, col senno di poi, qualche pazzia avrei potuto anche farla. Ho iniziato a lavorare come terapia d’urto. Ero timidissima al primo complimento diventavo rossa“. Per quanto riguarda il suo ex Claudio Lippi aggiunge: “Sono passati 23 anni, la vita va avanti: per me, per lui, per tutti. Ci siamo incontrati, per caso, qualche tempo fa e, a ridosso dell’esordio di Check Up, mi ha mandato un messaggio di in bocca al lupo “.

