Chi è Renè Felton, la madre di Andrew Howe/ I successi sportivi e la malattia

Renè Felton, il doppio ruolo di coach e madre di Andrew Howe

Avere un punto di riferimento, a prescindere dall’ambito di riferimento, è sempre un valore aggiunto; che sia un mentore, un allenatore o semplicemente una spalla, i successi risultano più vicini e raggiungibili. Uno dei sodalizi che ha scritto la storia dello sport italiano è stato senza dubbio quello tra Renè Felton e suo figlio Andrew Howe. La donna, specialista nell’ambito dell’atletica leggera come allenatrice, è nata a Greensburg ma negli anni è stata naturalizzata italiana impreziosendo il settore con successi di alto livello.

Cinesi trasferivano milioni all'estero/ Evasione e riciclaggio in criptovalute

Nel caso di suo figlio Andrew Howe, Renè Felton è andata ben oltre il supporto tipico di madre. L’atleta si è infatti cimentata come suo tecnico personale, garantendo per lui un percorso professionale denso di successi e soddisfazioni. Come anticipato, la donna è nata negli Stati Uniti d’America dove ha appunto coltivato la sua passione per lo sport; la sua specialità è stata principalmente la corsa ad ostacoli, sia come tecnico che come atleta. La svolta nella sua vita professionale e privata è da collocare nel 1985, proprio con la nascita di suo figlio Andrew Howe.

Magistrata no Green Pass assolta da Csm/ Era anti vaccini e tamponi perché "dannosi"

Renè Felton, i successi al fianco del figlio Andrew Howe e la paura per l’ictus cerebrale

Al fianco di suo figlio Andrew Howe, Renè Felton è riuscita in un lavoro straordinario; il loro sodalizio prima affettivo e poi sportivo ha arricchito il palmarès di entrambi con la vittoria di 2 Europei – di cui uno indoor – e due Mondiali juniores. Oltre alle caratteristiche del suo percorso professionale al fianco del figlio, la sportiva ha avuto una vita piuttosto ricca anche dal punto di vista sentimentale. Dalla relazione con Andrew Howe Sr. ha avuto proprio il suo primo figlio, omonimo; successivamente si è legata ad Ugo Besozzi – sposato nel 1990 – con il quale ha avuto il suo secondo figlio, Jeremy.

Sileri vs Aifa "Ignorato su vaccini e monoclonali"/ "Brusaferro ancora all'Iss..."

Per Renè Felton, dall’amore alla professione, è stata una vita ricca di soddisfazioni ed emozioni positive ma di recente una brutta disavventura ha messo a repentaglio la sua stessa vita. Come raccontato da suo figlio Andrew Howe ai microfoni di Verissimo in una recente intervista, la donna è stata colpita da un ictus cerebrale mentre era impegnata in un viaggio negli Stati Uniti. Fortunatamente, le cose sono andate nel migliore dei modi, in particolare dopo il rientro in Italia e il buon esito delle cure e delle terapie di riabilitazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA