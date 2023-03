Lapo Elkann, chi è/ Nuova vita con la moglie Joana Lemos “Merito suo se oggi…”

LAPO ELKANN, CHI E’ E VITA PRIVATA

Chi è Lapo Elkann e cosa sappiamo della vita privata e sentimentale del rampollo della famiglia Agnelli? Questa sera, per celebrare la ricorrenza dei vent’anni della scomparsa del nonno Gianni, su Rai 3 andrà in onda (a partire dalle ore 21.25) il documentario “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” per la regia di Emanuele Imbucci e prodotto da Marco Durante, presidente di LaPresse e una delle persone più vicine all’imprenditore e politico scomparso nel lontano 2003. E il doc che vedremo questa sera ripercorre le tappe fondamentali della sua vita anche grazie alle testimonianze di colleghi, amici e famigliari: ma cosa sappiamo di Lapo Elkann, uno dei membri più in vista di una delle ultime, vere dinastie italiane?

Covid, diminuisce Rt ma 4 Regioni in allerta/ In Lombardia terapie intensive vuote

Oggi 45enne e considerato anche uno dei socialite più in vista del panorama nostrano, Lapo Edovard Elkann è il secondogenito dello scrittore e giornalista Alain Elkann e di Margherita Agnelli, nonché fratello di John, attuale presidente del gruppo Fiat, e della produttrice cinematografica Ginevra. Nato a New York nel 1977, oggi Lapo è notonon solo per il proprio lavoro e per alcuni fatti di cronaca che lo hanno riguardato e fanno parte oramai del passato, ma pure per la vita sentimentale movimentata e che lo ha visto sovente accompagnarsi a donne molto belle: tuttavia, in un estratto del documentario che proporrà Rai 3 questa sera, emerge anche un altro lato del giovane Elkann, molto intimo e appassionato parlando della grande figura del nonno Gianni: “La mattina a Torino, il pomeriggio in mare, poi dopo a Roma per lavoro, poi a Parigi, di là, per di qua…” spiega Lapo assieme alla sorella parlando dello spirito d’iniziativa dell’Avvocato. “Era una persona con una disciplina… La mattina alle 5 era sveglio, qualsiasi cosa fosse accaduta la sera prima”.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 17 marzo 2023

LAPO ELKANN, NUOVA VITA CON LA MOGLIE JOANA LEMOS: “LA SERENITA’ CHE HO OGGI E’…”

Per quanto riguarda la vita privata di Lapo Elkann, diplomatosi presso un noto liceo di Parigi e poi laureatosi a Londra all’European Business School e già responsabile del consiglio di amministrazione di Ferrari N.V. e responsabile della promozione del marchio di Fiat Group, già nei primi Anni Duemila il diretto interessato era finito al centro delle cronache rosa per via di alcune relazioni sotto i riflettori: dopo la storia con l’attrice Martina Stella, conclusasi nel 2005, ricordiamo anche quella con Bianca Brandolini d’Addda (una lontana cugina e pare un legame molto forte all’epoca), il flirt con l’imprenditrice e miliardaria kazaza Goga Ashkenazi e poi con la gallerista Carlotta Loverini Botta. Tuttavia, oggi il figlio di Alain Elkann ha trovato una sua stabilità sentimentale portando all’altare nel 2021 la ex pilota di rally lusitana Joana Lemos, con cui oramai vive in Portogallo.

Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 17 marzo (conc. 22/2023)

Nozze praticamente off limits e riservate a pochi intimi (i famigliari e gli amici più stretti) quelle di Lapo Elkan, sposatosi proprio il giorno del suo quarantaquattresimo compleanno. Alcuni recenti scatti della coppia, in vacanza sulle nevi di St. Moritz, testimoniano della serenità raggiunta da Lapo con la sua compagna, tra coccole e baci. “Lei ha due figli incredibili, siamo già una famiglia” aveva detto il manager a proposito della famiglia creata dalla compagna nel precedente matrimonio, parlando dell’anello in titanio regalatole che simboleggiava la solidità della loro unione e ammettendo pure che “gran parte del mio successo e della mia vitalità sono merito suo… La serenità che ho e la voglia di costruire una vita con lei e nessun’altra donna è merito suo. Lei ha fatto uscire fuori la migliore versione di me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA