Chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti e il figlio Martino? Nuova puntata di “Da noi… a ruota libera” e solito parterre di ospiti di rilievo per il talk show domenicale di Rai 1 che vedrà protagonista l’attore e comico originario di Castelleone (Cremona) assieme a Paolo Conticini per parlare non solo della loro ultima ‘fatica’ teatrale ma accendere i riflettori sui propri progetti futuri e anche il loro privato. E se del collega pisano parliamo quest’oggi in un pezzo a parte, qui invece cogliamo l’occasione per raccontare qualcosa della vita sentimentale e famigliare dello storico conduttore di “Striscia la Notizia”, il tg satirico delle reti Mediaset pronto a salpare per l’ennesima stagione televisiva. Ma chi è Roberta, ex moglie di Enzo Iacchetti e cosa sappiamo del loro unico figlio?

Per raccontare qualcosa sul privato dell’oramai trentennale partner di Ezio Greggio nel pre-serale di Canale 5 e su chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo dato che questa relazione risale a molti anni fa ed è stata ‘oscurata’, per ovvie ragioni, dalla love story che poi il 72enne attore, cabarettista e comico aveva avuto con Maddalena Corvaglia, iconica ‘Velina’ proprio di “Striscia la Notizia” per una liaison da copertina e che, tuttavia, aveva fatto storcere il naso a qualcuno per via della loro forte differenza d’età. Infatti, prima di legarsi sentimentalmente alla showgirl e conduttrice per cinque anni, dal 2002 al 2007, Iacchetti è stato sposato a una donna lontana invece dallo show business. Un amore vissuto lontano dalle telecamere e di cui sappiamo poco e unicamente dalle interviste concesse dal diretto interessato nel corso degli anni.

CHI È ROBERTA EX MOGLIE DI ENZO IACCHETTI? LA MALATTIA DEL FIGLIO E…

È infatti grazie al conduttore e pure a qualche ospitata in televisione assieme all’unico figlio Martino che abbiamo scoperto chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti, e qualcosa della loro storia: anche se non conosciamo le origini di questo amore, sappiamo che i due sono stati assieme anche nel corso degli Anni Ottanta e che nel 1986 sono diventati genitori di Martino Iacchetti, prima di separarsi. A quanto sappiamo, il rapporto tra ‘il signor Enzino’ e la ex compagna Roberta non si è mai interrotto e ancora oggi basato su rispetto e stima reciproca. “Lei mi ha sostenuto per tanti anni” aveva raccontato una volta Iacchetti, riferendosi agli inizi della sua carriera e al fatto che la sua Roberta sia stata decisiva nel consigliargli di andare a Milano per inseguire il suo sogno: “Ha avuto ragione lei, e ne ha avuta tanta anche riguardo l’educazione di nostro figlio…”.

E proprio a proposito del figlio Martino, è raccontando chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti, che si scopre pure qualcosa di quello che per il papà è non solo un “ragazzo eccezionale” ma ha dovuto affrontare nell’infanzia una malattia rara. “A posteriori lui è stato molto fortunato, ma ha passato anni difficilissimi (…) Martino però rideva sempre e non ha mai pensato di essere in pericolo, però voleva sempre sapere cosa gli stava succedendo”. Pur non dando molti dettagli sulla patologia, il papà si è sempre detto orgoglioso del modo in cui il figlio e la famiglia hanno affrontato questa prova e oggi il classe 1986 ha in parte seguito le orme di Iacchetti sr. affermandosi come un artista bravo a spaziare tra musica e teatro, recitando pure al fianco del genitore. “Mio figlio ha seguito le mie orme? Insegna teatro nelle scuole, ha già 38 anni e ha fatto l’accademia: poi ha scelto che era meglio insegnare, ma io son contento e i bimbi lo adorano”.