Tutto su Roberto Farnesi

Roberto Farnesi, ospite della puntata de La volta buona in onda oggi, lunedì 30 dicembre 2024, è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Dopo aver cominciato a lavorare come fotomodello, ha debuttato come attore nella miniserie TV Una donna in fuga per non fermarsi più. Il grande successo e la popolarità arrivato con la soap opera Centovetrine per poi recitare in fiction importanti come Carabinieri e Le tre rose di Eva fino ad arrivare sul set de Il paradiso delle signore, soap opera di Raiuno che gli permette di entrare ogni giorno nelle case degli italiani.

Oltre ad essere attore, Farnesi si è tuffato anche nel mondo della ristorazione aprendo il ristorante che si chiama Il Ristoro – La Bottega del Parco e che si trova a Pisa, non molto lontano dal luogo in cui Farnesi vive con la propria famiglia.

Roberto Farnesi e il dolore per la morte di mamma Maria Angela

Una presenza fondamentale nella vita di Roberto Farnesi è sempre stata mamma Maria Angela Settini che ha seguito sempre la carriera del figlio desiderando, per lui, anche una vita privata serena. Un sogno che Farnesi ha realizzato poco prima che morisse. La signora Maria Angela, infatti, è venuta a mancare nel 2022 circondata dall’affetto dei suoi figli. La scomparsa di mamma Angela ha lasciato un vuoto profondo nel cuore dell’attore che con la madre aveva un rapporto strettissimo.

Dopo la scomparsa della madre, infatti, l’attore, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha raccontato quanto fosse legato alla mamma che si è preoccupato per lui fino al suo ultimo respiro. “Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava”, ha raccontato Farnesi.