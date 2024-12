Sara Barbieri, chi è la fidanzata e compagna di vita di Fabrizio Corona

La notizia di oggi sabato 21 dicembre 2024 è senza dubbio la nascita del figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri, il piccolo Thiago, che avrebbe dovuto vedere la luce il giorno di Natale ma ha anticipato i tempi. Sara Barbieri, originaria di Firenze, ha 25 anni, lavora come modella ed è la compagna di vita dell’ex re dei paparazzi, vive a Milano insieme al compagno e al figlio dell’ex re dei paparazzi, Carlos, nato dalla precedente relazione con Nina Moric.

Ha prestato la sua immagine per svariate campagne pubblicitarie sia di gioielli che abbigliamento, lavorando per brand di lusso come Dolce & Gabbana, Sara Barbieri vanta anche un profilo Instagram da oltre 60mila follower, nonostante la ragazza sia comunque lontana dal mondo della tv, visto che si è prestata ad una sola apparizione in quel di Domenica In da Mara Venier.

Sara Barbieri e il rapporto con la precedente famiglia di Fabrizio Corona

Qualche settimana fa Fabrizio Corona aveva postato sui social uno scatto congiunto della sua famiglia precedente, formata dalla modella e showgirl Nina Moric e il figlio Carlos Maria, tutti insieme alla compagna Sara Barbieri. I quattro hanno posato insieme, con Fabrizio Corona che si è detto soddisfatto dell’equilibrio raggiunto tra tutti dopo mesi di grandi sofferenze, anche se non vuole sentir parlare di famiglia allargata:

“Ecco la mia splendida famiglia, tutto ciò che davvero ho saputo creare, so bene che non è facile vivere con me, di fianco a me, non è facile nemmeno per me, credetemi. Eppure attraversando mille tempeste, pianti, gioie e anche tragedie, siamo arrivati fino qui” le parole dell’ex re dei paparazzi che oggi festeggia la nascita del secondogenito Thiago insieme alla compagna di vita Sara Barbieri, divenuta mamma a 25 anni e che ha regalato questa grande gioia a Fabrizio Corona.

