Tutto su Sienna Osborne: la ballerina che ha interrotto il sogno di Amici 2024

Sienna Osborne, la ballerina australiana che è entrata nella scuola di Amici 2024 durante la prima puntata grazie alla fiducia che ha riposto in lei Emanuel Lo, dice ufficialmente addio al sogno di continuare l’avventura nel talent show di Maria De Filippi. Dopo aver affrontato una prima sfida dalla quale è uscita indenne, fatale è la nuova sfida per la ballerina australiana che, nelle scorse settimane, era stata messa in discussione da Alessandra Celentano e Deborah Lettieri che non hanno mai apprezzato il suo stile di danza. Fatale per lui, tuttavia, è stata l’ultima gara di ballo in cui si è classificata ultima finendo nuovamente in sfida.

Una sfida che, sin dai primi istanti, ha provocato uno stato di agitazione nella ballerina che è crollata dopo aver scoperto l’identità dei probabili sfidanti. Nonostante tutto, l’allieva di Emanuel Lo ha preparato comunque la sfida che, però, non è riuscita a superare.

La sfida di Sienna ad Amici 2024: cosa succede nel pomeridiano del 10 novembre

Nel corso del pomeridiano di Amici 2024 in onda il 10 novembre su canale 5, Sienna Osborne si presenta davanti alla commissione per affrontare la propria sfida. Giudice della sfida è una vecchia conoscenza della scuola ovvero Maura Paparo che, in passato, è stata anche un’insegnante. Sienna ha ballato una coreografia sulle note di Turning tables e She wants to move mentre la sfidata Francesca ha ballato Dolcenera e Lift me up.

Dopo aver vitto tutte le esibizioni, Maura Paparo spiega che è stata una bella sfida con Sienna che ha dimostrato di avere una bella potenza e di essere in grado di fare anche numeri acrobatici mentre Francesca, pur essendo stata più misurata, ha dimostrato di avere una bella tecnica classica ed è per questo che vince la sfida. Finisce così l’avventura di Sienna nella scuola con la class che non nasconde il dispiacere. In particolare, a piangere per l’uscita di Sienna è Rebecca.