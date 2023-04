Chi è Simon & The Stars, celebre astrologo/ Il successo sul web di Simone Morandi

Simon & The Stars, dalla passione per le stelle all’incontro con Luisa De Giuli

Il mondo dell’astrologia è da sempre un tema che appassiona milioni di persone; tutti alla ricerca di consigli e moniti che siano giornalieri o addirittura annuali. Il tradizionale oroscopo, che spesso trova spazio anche in TV, deve il suo successo in rete negli ultimi anni anche grazie a Simone Morandi, meglio conosciuto per il suo blog Simon & The Stars. Il blogger 49enne rappresenta un’occasione consueta e imperdibile per tantissimi utenti, costantemente rivolti alle novità offerte dalle stelle e da lui abilmente raccontate.

Simone Morandi – alias Simon & The Stars – deve la sua fortuna come astrologo del web ad un incontro avvenuto diversi anni fa. Il blogger infatti si è appassionato al tema grazie alla conoscenza di Luisa De Giuli, professionista del settore che già da tempo si occupava della sezione dedicata proprio alle stelle – e dunque all’oroscopo – per il format mattutino del TG5. La passione che ne scaturì portò Simone Morandi a frequentare la Faculty of Astrological Studies di Londra aprendo poi nel 2013 la prima pagina Facebook dedicata al settore, riscuotendo fin da subito un grande successo.

Simon & The Stars, astrologo del web e il percorso “parallelo” da avvocato

Simon & The Stars – all’anagrafe Simone Morandi – dal 2013 in poi ha costruito un vero e proprio dominio digitale nel settore dell’astrologia, con particolare riferimento al mondo dell’oroscopo. Con diverse pagine social connesse alla sua attività da blogger tiene incollati migliaia di appassionati alle sue consuete rubriche dedicate ai segni zodiacali, impreziosendo il tutto con rassegne giornaliere, settimanali e addirittura annuali. Non tutti però sanno che, prima di sbocciare l’amore per le stelle, Simone Morandi stava per seguire una strada differente.

Simone Morandi infatti, prima del fatidico incontro con Luisa De Giuli – scomparsa nel 2017 – stava costruendo la sua carriera in ambito giuridico e nelle vesti di avvocato. Ad oggi la professione è però stata accantonata rispetto alla passione per le stelle e l’oroscopo, ma in parallelo pare segua ancora un ruolo da agente specializzato in diritti d’autore. Una novità professionale in dirittura d’arrivo è la presenza come ospite in studio per la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023; sarà forse suo l’arduo compito di descrivere i nuovi naufraghi con il supporto delle stelle.











