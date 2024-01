Chi è Simone Montedoro?/ Dal successo di Don Matteo alla gioia della paternità

Chi è Simone Montedoro

Simone Montedoro, classe 1973, è uno degli attori italiani più amati e apprezzati da pubblico e addetti ai lavori. Dopo aver esordito come attore per fotoromanzi negli anni 90, Simone Montedoro è apparso in diverse fiction importanti come Il Commissario Montalbano, Distretto di polizia 2 e 6, Medicina generale e Ho sposato uno sbirro. Il grande successo, però, arriva con Don Matteo quando entra a far parte della famiglia dell’amatissima fiction di Raiuno per sostituire Flavio Insinna. Nei panni del capitano Tommasi, conquista il grande pubblico dando vita anche a simpatici siparietti insieme al maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica.

Lara Carnevale, chi è l'ex compagna di Simone Montedoro/ Amore finito ma coronato dal figlio Matteo

Dopo l’addio a Don Matteo, ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, Tale e Quale Show e Il cantante mascherato e ha recitato nella fiction Come una madre.

Simone Montedoro papà bis

Oltre ai successi professionali raggiunti, le gioie più grandi di Simone Montedoro si chiamano Matteo e Vittoria, i figli che hanno regalato all’attore l’emozione più grande, quella di diventare papà. Nati in due momenti differenti e da due relazioni diverse, Simone, dopo la nascita del primogenito, l’attore ha svelato che il nome del piccolo è un omaggio a Don Matteo, la fiction che gli ha regalato il successo.

Molto schivo e riservato, pubblica raramente foto della sua vita privata anche se, quando è diventato papà, ha fatto un’eccezione: “La vita accanto a te è il viaggio più complicato e meraviglioso della mia vita e stringerti a me poi… la riconciliazione con l’universo… grazie piccola immensa anima…”, le parole dell’attore sui social dopo la nascita di Matteo.











