Chi è Slimane con Mon amour, Francia/ Significato della canzone, seconda semifinale Eurovision 2024

La Francia partecipa all’Eurovision 2024 con la cantante Slimane che porta il brano Mon amourè una ballad emozionante e commovente. Dalla sua prima edizione del 1956 al Francia ha vinto per ben 5 volte il contest. Quest’anno, alla seconda semifinale che si terrà giovedì 9 maggio, il Paese gioca sul sicuro portando Slimane un chansonnier che si inserisce nel solco della tradizione.

Slimane, chi è il rappresentante della Francia all’Eurovision 2024

Un talento nato da YouTube e consacrato da The Voice, noto semplicemente come Slimane, è un cantante francese nato il 13 ottobre 1989 a Chelles, a Parigi. La sua carriera musicale ha avuto inizio in maniera quasi casuale: all’età di 19 anni, infatti, inizia a pubblicare cover su YouTube, piattaforma che diventa la sua vetrina per farsi conoscere.

Nel 2016, il suo talento non passa inosservato e il cantante decide di partecipare al talent show “The Voice: La plus belle voix”, ottenendo un trionfo che lo consacra come una delle voci più apprezzate del panorama musicale francese. Dopo la vittoria a The Voice, la carriera di Slimane decolla. Pubblica tre album di grande successo, tutti raggiunti la vetta della classifica francese: Watt, VersuS e Jamais le même.

Nel 2021, collabora con due pilastri della musica francofona, Vitaa e Dadju, nel singolo Belle, che diventa una vera e propria hit. Il 2024 segna un nuovo capitolo per Slimane: viene scelto per rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest con la sua toccante ballata Mon amour.

Slimane, significato della canzone Mon Amour, in semifnale all’Eurovision 2024

Mon amour è una dedica d’amore struggente e profonda, un inno alla forza del sentimento che supera ogni ostacolo. La voce di Slimane, intensa e vibrante, accompagna le parole con trasporto, regalando all’ascoltatore un’emozione pura.

Ecco alcune dichiarazioni sulla sua partecipazione all’Eurovision e sul brano:“È un onore rappresentare la Francia all’Eurovision. Porterò sul palco tutta la mia anima e la mia emozione. Mon amour è una canzone nata dal profondo del mio cuore. Parla di un amore che dura nel tempo, nonostante le difficoltà e le sfide.”

Il video di Mon amour, in semifinale all’Eurovision 2024













