Chi è Soleluna? Il Cantante Mascherato/ Ipotesi Alberto Matano “Potrei anche…”

Uno dei protagonisti de Il Cantante Mascherato 2022 è SoleLuna. Il mistero puntata dopo puntata s’infittisce: chi si nasconde dietro la maschera? Nel corso del suo video di presentazione, il concorrente ha dato degli indizi sulla sua identità. Queste le sue dichiarazioni: “Io in vita mia non ho portato nessuna maschera, la maschera che porto adesso mi dà molta energia perché ho il sole. Il sole per me è tutto, non posso farne a meno, la Luna rappresenta l’incontro amoroso con il Sole. Mia madre non mi ha mai spinto, ha sempre voluto che andassi sempre più in là. Dove sono cresciuto lo spazio mi è sempre andato stretto. Ho osato dove nessuno ha avuto il coraggio di osare, è stata la fortuna della mia vita”.

Indizi su Soleluna, chi si nasconde sotto la maschera de Il Cantante Mascherato 2022? le suggestioni di Caterina Balivo

Caterina Balivo pochi giorni fa a “La vita in Diretta” ha incalzato Alberto Matano. Secondo la giurata de Il cantante mascherato, infatti, Alberto Matano è in una delle maschere dello show di Milly Carlucci magari proprio Soleluna, oppure il Pulcino e il nuovo Pinguino (nella prima versione al suo interno c’era Edoardo Vianello). Alberto Matano incalzato da Caterina Balivo prima ha negato e poi ha ammesso ambiguo: “Sono un grande attore darling, quindi potrei anche bluffare“. Il conduttore tv, qualche giorno dopo ha ironizzato sulla sua possibile partecipazione al pogramma Rai: “I miei venerdì sera sono diventati un inferno perché durante il Cantante Mascherato vengo bombardato di messaggi. Sei il Camaleonte? Sei la Volpe?”

