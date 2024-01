Chi è Stefano Buttafuoco, giornalista italiano/ Da “Il cacciatore di sogni” alla storia di suo figlio Brando

Stefano Buttafuoco, storie di rivincita contro gli stereotipi con “Il cacciatore di sogni”

Stefano Buttafuoco si è fatto conoscere e amare dagli italiani non solo per il suo acume giornalistico ma soprattutto per il suo impegno come scrittore e conduttore televisivo. Appassionato di sport, lavora da tempo per la Rai oltre a collaborare con testate giornalistiche di spessore come Eurosport e Il Messaggero. Molti ricorderanno in particolare il format “Il cacciatore di sogni”, programma da lui condotto su Rai 3.

Fiorello difende i Ricchi e Poveri a Viva Rai 2: "Ci vuole rispetto"/ "Ho letto cose che non mi sono piaciute

Stefano Buttafuoco, con un lavoro minuzioso ed empatico, ci ha raccontato storie incredibili con il progetto televisivo “Il Cacciatore di Sogni”. 4 puntate andate in onda nel 2023 su Rai Tre dove ha incontrato diversi volti dello sport che a dispetto degli stereotipi sugli handicap fisici sono comunque riusciti a dare forma concreta ai propri sogni. Emozioni pure, racconti toccanti ma soprattutto l’immagine della speranza e della forza di volontà che vincono sui limiti che spesso è solo la società ad imporre.

Leandro Castellani, regista Rai truffato/ “Abbiamo lavorato 40 anni e non abbiamo più niente”

Stefano Buttafuoco, la toccante storia di suo figlio Brando nel libro “Il bambino 23”

Come anticipato, il contributo di Stefano Buttafuoco è importante anche dal punto di vista editoriale. Nel 2021 ha commosso i lettori con il libro “Il bambino 23”; una storia vera e soprattutto vissuta in prima persona. Protagonista del racconto è suo figlio Brando, alle prese con una variante della Sindrome di West; trattasi di una malattia talmente rara da interessare unicamente 23 bambini in tutto il mondo.

Con “Il bambino 23”, Stefano Buttafuoco ha dunque avuto la forza di raccontare la sua personale esperienza alle prese con la malattia di suo figlio Brando. Dalle sfide quotidiane alla voglia di farcela nonostante i limiti della scienza, passando per le tante cure e ricerche sperimentali al fine di trovare una soluzione. Il libro offre dunque uno sguardo importante sulle malattie rare in generale e su come sia difficile per chi vive questa situazione dirimere tutte le difficoltà annesse alla carenza di una reale soluzione sanitaria.

Stefano Buttafuoco, la malattia di suo figlio Brando/ “E’ il 23esimo al mondo con questa patologia…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA