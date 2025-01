Stefano, nuovo pretendente per Gemma Galgani

Nel parterre del trono over di Uomini e donne è arrivato un nuovo cavaliere e non per mettersi in gioco con tutte le dame del parterre, ma semplicemente per conoscere e corteggiare Gemma Galgani. Nella puntata di Uomini e Donne del 24 gennaio 2025, Maria De Filippi ha chiamato Gemma Galgani chiedendole di accomodarsi al centro dello studio per presentarle un nuovo signore che ha chiamato appositamente la redazione per lei. Un annuncio, quello di Maria De Filippi che spiazza Tina Cipollari che non si aspettava l’arrivo di un nuovo signore per la dama di Torino.

In studio, così, arriva Stefano, un cavaliere che arriva da Los Angeles e che, avendo una casa a Roma, ha pensato di tornare in Italia stabilendosi proprio nella capitale. L’arrivo del signore sembra colpire Gemma che, però, prima di pronunciarsi, aspetta di ascoltare le sue parole.

Tutto su Stefano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Stefano arriva da Los Angeles, ha più di 40 anni ma non svela la sua vera età limitandosi a dire di essere un po’ più giovane di Gemma. Ha avuto due moglie e viaggia spesso. Incuriosito da Gemma, ha deciso di provare a conoscerla.

“Un mio amico mi ha detto di guardare Uomini e Donne. Ed ho visto te. Inizialmente, mi eri un po’ antipatica, scorbutica, prepotente. Poi, ti ho riguardato e ho trovato delle qualità. Ho capito che hai pazienza, sei dolce. Ti hanno fatto tanti scherzi. Riesci a tenere duro, a superarli tutti. Vedo che sei una donna tutta da scoprire. Mi piace fare sport, pratico pickleball”, le parole del cavaliere che resta in trasmissione per volere della dama storica del trono over che ha deciso di conoscerlo.