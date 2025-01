Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 gennaio 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 24 gennaio 2025, con l’ultima puntata settimanale. Dopo il record di ascoltatori della puntata di ieri che ha incollato davanti ai teleschermi 2.811.000 spettatori con il 26.4% di share, la puntata odierna di Uomini e Donne sarà dedicata alla seconda ed ultima parte della scelta di Martina De Ioannon. Se nella puntata di ieri, il pubblico ha assistito ai momenti più belli che la tronista ha vissuto con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, alle ultime esterne e al momento in cui comunica a Gianmarco di non poterlo scegliere, nella puntata odierna, ci sarà il lieto fine del trono di Martina.

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi è?/ Dopo il no a Gianmarco, oggi lieto fine con Ciro

Prima di parlare con Ciro, Martina proverà a mandare via la tensione ballando con i fratelli. Spazio, poi, all’ingresso in studio di Ciro Solimeno a cui la tronista svelerà la propria scelta in attesa della risposta del corteggiatore napoletano che sarà sì.

Gianmarco Steri nuovo tronista

Dopo i petali rossi, il bacio e il primo ballo da coppia di Martina e Ciro, la puntata odierna di Uomini e Donne continuerà con una sorpresa per Gianmarco Steri. Maria De Filippi e la redazione, avendo apprezzato molto il percorso del corteggiatore romano, annunceranno la scelta di volerlo come nuovo tronista. La decisione, però, sarà proprio di Gianmarco che deciderà di accettare dando il via al suo trono pochi minuti dopo la scelta di Martina.

Gianmarco Steri piange dopo la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ "Non la vedrò mai più"

Una decisione che non tarderà ad arrivare perché Gianmarco, seppur deluso dalla scelta di Martina, accetterà diventando ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. La puntata dovrebbe, poi, continuare con il trono over. Al centro dello studio, così, dovrebbe accomodarsi Gemma Galgani che, dopo aver rivolto un appello ai suoi ipotetici pretendenti, incontrerà un nuovo cavaliere, pronto a conoscerla e a corteggiarla. Spazio, poi, a Barbara De Santi con due cavalieri giunti in trasmissione per lei.