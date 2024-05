Chi è Umberto Tozzi/ Il cantautore pronto al ritiro dopo la malattia? “Sono in tour da cinquant’anni”

Umberto Tozzi dopo aver venduto 80 milioni di dischi in tutto il mondo è pronto a lasciare le scene musicali? Il cantautore di successi senza tempo come “Ti amo”, “Tu”, “Gloria” e “Stella stai” è attualmente impegnato in un lungo tour che si preannuncia come l’ultimo. Durante il concerto tenutosi nel tempio della musica francese, l’Olympia di Parigi, Umberto Tozzi ha ha parlato del suo possibile ritiro dalle scene. “Sono in tour da cinquant’anni. Ad un certo punto subentra un certo tipo di stanchezza, è umano che accada” – ha detto il cantautore alla stampa accorsa da tutto il mondo. L’addio alle scene arriva con un trionfale tour che lo vede protagonista in Europa e in Italia con uno show imperdibile previsto a giugno nella splendida cornice delle Terme di Caracalla di Roma.

Intanto sono già disponibili i biglietti per il tour che lo vedrà protagonista in tutto il mondo tra il 2024 e 2025. “Non ha una data di scadenza: non so quando finirà” – ha precisato Tozzi consapevole che quando sarà l’ultima notte una lacrima righerà il suo viso.

Umberto Tozzi dopo la malattia arriva il ritiro dalle scene?

Umberto Tozzi nel suo ultimo tour porterà in giro anche alcuni brani inediti registrati per il suo ultimo disco. ” In questo tour finalmente potrò suonare dal vivo almeno quattro brani del disco” – ha detto il cantautore che lo scorso marzo ha pubblicata una nuova versione di “Donne amante mia” in coppia con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Un duetto speciale che i due avevano registrato a Roma, ma il progetto è saltata per un sopraggiunto problema di salute dell’artista che ha scoperto di avere un tumore. Una terribile scoperta per Umberto Tozzi che ha scoperto di avere un cancro alla vescica. ”

“Sono stati due anni difficili” – ha detto il cantante di “Ti amo” che, una volta sconfitto il male, è tornato subito dal suo pubblico con un nuovo progetto discografico e un nuovo tour partito dall’Olympia di Parigi.











