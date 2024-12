Tutto su Vasco Rossi

Classe 1952, sulla cresta dell’onda da più di 40 anni, Vasco Rossi è il re del rock italiano. Con le sue canzoni ha scritto pagine importanti della musica italiana facendo da colonna sonora a diverse generazioni che, oggi, continuano a seguirlo ovunque contribuendo a renderlo il re indiscusso degli stadi italiani. Con ben 7 concerti consecutivi a San Siro, Vasco Rossi ha scritto la storia della musica di cui è sicuramente un mito assoluto. Mito che, però, conduce una vita normale non avendo mai perso l’umiltà che lo rendo così amato dal suo popolo.

“Quando si pensa ai grandi miti, si pensa a persone eccezionali, fuori dall’ordinario. Almeno per me era così. Io invece non sono eccezionale, sono una persona proprio normale. Sono sempre vissuto così, nel senso che magari ho anche un talento che sono riuscito ad affinare nel tempo che è quello di scrivere, di cantare delle canzoni, però non sono un fenomeno. Sono la rivincita dell’uomo comune. L’uomo comune nei confronti dei fenomeni. Oggi molti fanno i fenomeni, ma sono solo quello. Dei fenomeni appunto. Io invece ho sempre cercato di dissociare il fenomeno da quello che uno è veramente. Ma quello che sei veramente lo sai solo tu”, ha raccontato Vasco Rossi in un racconto senza filtri su Robinson, l’inserto de La Repubblica.

Chi è Vasco Rossi e il rapporto con i fan

Vasco Rossi racconta le proprie esperienze, il mondo che lo circonda ma anche quelle che sono le emozioni di tutte le persone che lo seguono. Tra il rocker di Zocca e il suo popolo c’è un rapporto speciale, un filo che li unisce non solo durante i tour. Oltre a seguirlo ovunque per ascoltarlo dal vivo, il popolo di Vasco percorre migliaia di chilometri per incontrarlo a Zocca dove Vasco è solito rifugiarsi dopo le fatiche dei tuoi, ma anche in Puglia dove solitamente trascorre le vacanze estive. A tutti, nonostante sia in vacanza, concede un saluto, un abbraccio e una foto ricordo.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni per presentare “I magnifici 7”, lo speciale in onda su canale 5 sabato 28 dicembre e dedicato ai 7 concerti tenuti a San Siro la scorsa estate, parlando del rapporto con i fan, Vasco Rossi ha detto: “Mi piace pensare di essere la voce di chi non ha voce. Rappresento le persone umili, quelle che affrontano 60mila problemi ogni giorno. Nelle mie canzoni racconto le mie debolezze, e quando lo faccio succede una cosa straordinaria: chi le vive dentro di sé si sente rappresentato e più leggero. La cosa più brutta è sentirsi soli”.