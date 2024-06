Scaletta Vasco Rossi concerto Stadio San Siro 2024, Milano/ È record con 36 presenze: da Alba Chiara a Blasco

Scaletta Vasco Rossi allo Stadio San Siro di Milano 2024: cresce l’attesa

Molti stanno cercando sul web la scaletta del concerto di Vasco Rossi che si esibisce stasera allo stadio San Siro 2024, a Milano, dopo la data zero a Bibione: il rocker si porta a casa un record visto che ha calcato il palco per ben 36 volte sarà il primo di sette appuntamenti, dopo il debutto milanese si replica l’8, l’11, il 12 il 15 il 19 e infine il 20 giugno e poi Vasco vola a Bari con 4 date (il 25, il 26, 29 e 30 giugno) allo stadio San Nicola tutte esaurite. Cresce l’attesa dei fan anche nel conoscere la Scaletta del Concerto di Vasco Rossi allo Stadio San Siro 2024, si parte con Blasco Vasco e si chiude immancabilmente con Alba Chiara, nel mezzo non mancheranno i brani che hanno fatto la storia come Gli spari sopra, Gli Angeli, Siamo Solo Noi, Vita Spericolata…

In attesa del concerto di Milano a San Siro 2024, Vasco Rossi con la scaletta relativa ha caricato tutti i suoi fan con un messaggio sui social: “Ci vediamo stasera per la prima delle 7 date a San Siro. Sono arrivato per restare. San Siro per me è casa. Con sette concerti di fila quest’anno è la mia residenza per 20 giorni. Al Meazza, non essendoci la pista introno al prato li hai tutti lì, 60mila che ti circondano e ti abbracciano. Un effetto di calore incredibile e vi vedo tutti. Evviva! Da quella notte del 10 luglio 1990 sono cambiato molto, siete cambiati anche voi e molti nemmeno c’erano. Lo spirito è lo stesso e le emozioni ve le prometto tutte. Viva San Siro, viva Milano e Viva questa notte. Let’s rock.”

Ecco la scaletta completa del Concerto di Vasco Rossi allo Stadio San Siro di Milano 2024

Blasco Rossi

Asilo Republic

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 2024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

Mashup: La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile

romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara











