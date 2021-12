Chi è Vegas Jones/ Dopo Sanremo il rapper cerca il rilancio. Mistero sull’identità fidanzata

Chi è Vegas Jones?

Vegas Jones, insieme ad altri molti e vari colleghi cantanti, sarà presente sul palco del 31 dicembre in televisione su Canale 5 a partire dalle ore 21 per festeggiare insieme al pubblico italiano l’inizio del nuovo anno, portando allegria e spensieratezza nelle case degli italiani grazie alle canzoni più famose e cantate da sempre dei protagonisti di questa meravigliosa serata programmata. Vegas Jones è un rapper italiano nato il 27 settembre 1994 in Lombardia. Il nome d’arte da lui scelto è un omaggio a un personaggio dell’amato regista Quentin Tarantino e a un rapper americano, Nasir Jones. Pubblica i suoi primi lavori da giovanissimo già nel 2013 e negli anni successivi continua a sviluppare la sua musica e la sua carriera. Nel 2016 esce Chic Nisello un mixtape costituito da 16 tracce, per la cui realizzazione ha collaborato anche con Emis Killa e Nitro, ma il suo primo album ufficiale esce nel 2018 intitolato “Bellaria“, che contiene brani con diverse collaborazioni musicali con altri grandi artisti presenti sulla scena rap. L’anno successivo è uscito il suo secondo album ufficiale “La bella musica”, composto quasi totalmente da tracce realizzate da solo, eccetto un brano in collaborazione con Fabri Fibra.

L'ANNO CHE VERRA' 2021, CAPODANNO SU RAI 1/ Diretta: Massimo Ranieri "Rose Rosse"!

Vegas Jones, la partecipazione a Sanremo

Nel 2021 Vegas Jones è salito sul palco di Sanremo invitato come ospite da Aiello, partecipante alla gara l’anno scorso, nella serata delle cover. Per quanto riguarda appuntamenti futuri, è stato annunciato che Vegas Jones nel 2022 sarà ospite, insieme a Dani Faiv, di eventi organizzati da varie boutique in exclusive party forniti di dj set. Della vita privata del giovane rapper non si sa molto e ciò che è conosciuto sono tutte le informazioni e foto che Vegas Jones pubblica sui social. Sembrerebbe essere fidanzato con una ragazza di cui non si conosce, però, ancora il nome, ma con la quale, però, ha postato una fotografia del giorno della laurea di lei. Sarà, quindi, come prima anticipato, uno dei protagonisti dell’ultima notte dell’anno su Canale 5 per portare le sue canzoni sul palco seguito da migliaia di italiani in televisione da casa, per festeggiare e aspettare l’inizio del 2022 cantando insieme.

LEGGI ANCHE:

Capodanno in Musica 2021, Canale 5/ Diretta: Patty Pravo ricorda Luciano Pavarotti!Pulp Fiction/ Diretta streaming video: film vinse Oscar e Palma d'Oro (Italia 1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA