Vincenzo è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che ha fatto colpo su Barbara De Santi: chi è e età

C’è un nuovo cavaliere nel trono Over di Uomini e Donne che ha attirato l’attenzione di molte dame, Barbara De Santi in primis: lui è Vincenzo, ha 50 anni ed è comandante sailing yacht. Proprio nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 30 ottobre, Vincenzo, su richiesta di un’interessata Barbara, si è presentato al pubblico, rivelando che era la sua prima volta in studio. “Ho 50 anni e fino allo scorso anno ho fatto il comandante di barca a vela da noleggio. Peso 90 chili e sono alto 186 cm, sono toscano”, ha rivelato il cavaliere.

Vincenzo vive infatti a Pescia, in provincia di Pistoia, e dopo aver notato l’interesse di Barbara De Santi ha deciso di ballare con lei. Ha però fatto presente di apprezzare anche un’altra dama del parterre: “Sono arrivato oggi e mi trovo davanti tante belle donne, mi piace anche Ilaria”. Tuttavia, una volta finita la puntata, è uscito con Barbara per una cena insieme che, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne del 31 ottobre, è andata molto bene. Non resta che scoprire quale sarà l’evoluzione del loro rapporto.