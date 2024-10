Chi è Diego Tavani e quanti anni ha: le storie con Ida Platano e Aneta Buchtova a Uomini e Donne

Diego Tavani è uno dei cavalieri ormai più noti del trono Over di Uomini e Donne. Partecipa al programma da qualche anno e, in questo periodo, ha conosciuto varie dame, alcune delle quali sono anche diventate sue fidanzate. La più famosa delle sue storie è quella con Ida Platano, ex dama e tronista oggi fuori dal programma di Canale 5. La storia d’amore più importante è stata però con Aneta Buchtova, relazione che però si è conclusa nel 2022.

Diego Tavani, che ha 45 anni, ha perciò deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne, tentando di trovare il grande amore. Le anticipazioni ci svelano che l’attenzione è ricaduta su Claudia D’Agostino, ieri corteggiatrice del tronista Andrea Offredi e oggi nel trono Over di Uomini e Donne. Pare, però, che la conoscenza partirà subito con qualche intoppo, he diventerà, nel confronto in studio, una vera e propria lite con tanto di pesanti accuse. Non resta che scoprire quale sarà l’evoluzione del percorso di Diego a Uomini e Donne.