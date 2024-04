Chi è Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato / “Io e il mio compagno non possiamo adottare”

Vincenzo Schettini, tutto sul fisico italiano più amato

Vincenzo Schettini è il professore di fisica più amato in Italia. Vincenzo è nato il 7 marzo 1977 a Como e i genitori sono di origini pugliesi (per la precisione, la mamma è originaria di Monopoli). Dopo aver frequentato la scuola media con l’indirizzo musicale, proprio perché il mondo delle sette note è un’altra sua grande passione, si è affacciato a nuovi mondi. A seguire ha conseguito il diploma in Violino e Didattica della Musica al conservatorio Nino Rota di Monopoli. Precisamente quattro anni dopo, nel 2004, si è laureato in fisica presso l’Università degli Studi di Bari.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti prossimi concorrenti di Temptation Island?/ La risposta spiazzante

Vincenzo Schettini, dopo la laurea, ha intrapreso il suo percorso di insegnamento a Locorotondo e Alberobello poi all’Istituto Tecnico Dell’Erba di Castellagrana Grotte (dove è tutt’oggi). Il suo percorso professionale vanta oggi mille sfaccettature: lo troviamo nei panni di fisico, professore, musicista e anche – nel mondo dei social – tiktoker e youtuber. E’ riuscito in maniera incredibile a mettere insieme le sue due anime, quella artistica e quella scientifica, che lo ha portato a diventare negli ultimi tempi un fenomeno sui social. E proprio grazie ai suoi video pubblicati in rete, iniziati nel 2007 e caricati inizialmente su YouTube, Vincenzo Schettini è riuscito ad avvicinare alla fisica anche persone potenzialmente a poli completamente opposti riguardo al settore.

Rosanna Bonelli, chi è?/ Prima e unica fantina del Palio di Siena:“Da bambina sentivo…”

Vincenzo Schettini e la storia con il compagno: “Non riusciamo ad adottare”

Vincenzo Schettini, nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair, ha raccontato le difficoltà nel riuscire a mettere su famiglia con il compagno di vita. In particolar modo l’adozione in Italia ha incontrato diversi ostacoli e si è rivelata una missione impossibile per la coppia.

Vincenzo Schettini ha commentato così il tema, non nascondendo il dispiacere e una punta di rammarico: “È un discorso abbastanza difficile per me perché col mio compagno siamo insieme da quasi vent’anni: ci abbiamo pensato e ne abbiamo parlato, ma ci siamo sempre confrontati con dei limiti: se gli uomini smettessero di seguire le regole di un Paese sarebbe il caos, e nel nostro non è consentito purtroppo a una coppia gay di adottare bambini. Questo è lo status quo delle cose” le parole del fisico Vincenzo Schettini. Il fisico ha poi confidato, sempre a Vanity Fair: “Noi abbiamo deciso di unirci civilmente 5 anni fa, quando la legge ce lo ha permesso, ma per i figli il discorso è fermo. Questo ci ha limitati nell’avere questo pensiero? Probabilmente sì” ha ammesso Schettini.

Chi è Clizia Gurrado/ Il libro “Sposerò Simon Le Bon” e la reazione del cantante dopo anni…

© RIPRODUZIONE RISERVATA