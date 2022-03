Chi è Volpe? Il Cantante Mascherato/ Bandiera di Pisa, estintore, è Paolo Conticini?

“Il Cantante Mascherato”: chi si cela dietro la maschera di Volpe?

Questa sera va in onda su Rai 1 alle 21:25 “Il Cantante Mascherato 2022“. Uno dei personaggi più misteriosi è “Volpe”. Secondo diverse teorie potrebbe essere Paolo Conticini. Nella clip di presentazione è apparsa una bandiera di Pisa, città dove l’attore è nato. La sua professione potrebbe ricollegarsi ad uno degli indizi dati nella prima puntata, l’aver indossato “tante maschere”. In più nel video di presentazione è apparso un estintore e, in base a quanto argomentato da Flavio Insinna, il padre voleva per Paolo Conticini una carriera da vigile del fuoco. Gli altri indizi forniti sono che il protagonista si autodefinisce simpatico, brillante, vanitoso e “piuttosto bello”. Ha poi affermato che la volpe è un animale che gli somiglia: agile, furbo, scattante e intelligente, ha detto nella prima puntata.

Gli indizi sull’identità di Volpe de Il Cantante Mascherato 2022

In fase di presentazione il personaggio de “Il Cantante Mascherato 2022” Volpe ha affermato: “Ho sempre creduto in me e non ho mai spento il fuoco della mia curiosità e del mio entusiasmo” ha detto Volpe nella sua presentazione.” In seguito ha poi aggiunto: “Preferisco essere più intelligente che furbo”. Inoltre: “Ho indossato molte maschere, molto spesso per il lavoro che faccio”. Infine, ha dichiarato che ogni volta che può torna dove sono le sue radici. Il programma “Il Cantante Mascherato”, sta andando in onda ogni venerdì sera dall’11 febbraio 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

