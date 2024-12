Zeudi Di Palma, chi è la concorrente del Grande Fratello 2024

Lunedì 2 dicembre ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2024 Zeudi Di Palma. 23enne originaria di Scampia, in provincia di Napoli, Zeudi è nota al pubblico per aver vinto la fascia di Miss Italia nel 2021. Da allora ha dato il via alla sua carriera televisiva vera e propria: ha infatti debuttato alla conduzione al fianco di Enrico Papi nel programma Big Show, ma la vera svolta è arrivata quest’anno, proprio con il Grande Fratello 2024.

Zeudi Di Palma non ha fatto mistero di aver vissuto un’infanzia ‘particolare’, essendo cresciuta in un contesto difficile e anche senza il suo papà: “Sono arrivata però, mediante il mio vissuto, a un concetto di resilienza”, ha ammesso nel corso di un’intervista a I Fatti Vostri, dove ha sottolineato l’importanza che ha oggi la sua famiglia, composta da mamma e fratelli.

Zeudi si sente ‘emarginata’ al Grande Fratello 2024

E ora che è al Grande Fratello 2024, Zeudi ha sollevato le attenzioni del pubblico per quanto accaduto con Emanuele Fiori, da lei accusato di averla toccata senza il suo consenso. Una situazione delicata, che verrà affrontata anche in diretta al Grande Fratello, e che ha creato una spaccatura nella Casa. La stessa Miss Italia ha dichiarato di sentirsi emarginata dopo quanto accaduto: ”Ho questa sensazione che mi nomineranno molti maschi per quello che è successo. Semplicemente questo. Non è importante per me, sinceramente. Se loro hanno questa concezione, che io lo sto facendo passare per un mostro, va bene! Tanto e lui in realtà che si sta ridicolizzando, cercando di sistemare in un modo o nell’altro”.