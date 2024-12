Negli ultimi giorni si sta parlando molto delle accuse mosse da Zeudi Di Palma al Grande Fratello nei confronti di Emanuele Fiori. Tutto è successo lo scorso venerdì, durante la notte la gieffina è scoppiata a piangere catturando non poco l’attenzione dei suoi compagni di avventura. Quando gli altri gieffini hanno cercato di capire cosa fosse accaduto lei si è detta infastidita dall’atteggiamento poco rispettoso del nuovo concorrente, lo ha accusato di averla toccata sotto le coperte.

Sono decisamente gravi le accuse che Zeudi Di Palma ha rivolto ad Emanuele Fiori, nella casa più spiata d’Italia però non tutti le hanno creduto. In molti infatti si sono schierati dalla parte del gieffino, convinti che lei abbia esagerato per creare dinamiche e attirare l’attenzione dei telespettatori. Secondo Javier Martinez la gieffina ha fatto passare Emanuele come un mania*o, lui però è un bravo ragazzo e non è giusto che venga dipinto in questo modo. Shaila ha invece detto che lei sa quanto sia tremenda la violazione del corpo perché l’ha subita e spera che Zeudi non abbia strumentalizzato una cosa così delicata.

Zeudi Di Palma amareggiata al Grande Fratello dopo le accuse: alcuni gieffini l’hanno delusa

Molti concorrenti hanno criticato la reazione di Zeudi Di Palma al Grande Fratello, c’è però chi l’ha subito difesa. Helena Prestes ha infatti detto che se lei ha reagito in quel modo significa che qualcosa è successo. Intanto, ieri pomeriggio la gieffina si è lasciata andare ad uno sfogo durante una chiacchierata con MariaVittoria Minghetti.

Zeudi Di Palma è convinta che molti maschi della casa la nomineranno dopo quello che è successo con Emanuele, alla Minghetti ha detto che loro sono convinti che stia facendo passare Fiori come un mostro. Ha poi aggiunto: “Si devono coprire a vicenda. Ma va bene così. Tanto mi fanno schifo tutti“. La vicenda uscirà fuori nel corso della nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda stasera, lunedì 16 dicembre, su Canale 5? Non ci resta che attendere per scoprire tutto quello che succederà.

