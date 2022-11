Chi ha vinto il torneo di Tale e Quale Show 2022?/ Svelato vincitore e classifica!

Tale e Quale Show 2022, chi ha vinto il torneo dei campioni? Arriva lo spoiler col vincitore

La scorsa settimana si è conclusa la gara di Tale e quale show 2022 che ha visto trionfare Antonino Spadaccino, seguito da Andrea Dianetti al secondo posto e al terzo da Gilles Rocca. La gara però continuerà domani sera con il torneo dei campioni di Tale e quale show che, come ogni anno, vede sfidarsi i migliori sei di quest’anno e i migliori sei dello scorso anno. Un torneo che durerà solo una puntata e che, a differenza di quelle sfide andate in onda fino ad oggi, non sarà in diretta.

Il torneo di Tale e Quale show 2022, stando a quanto svela TvBlog, è stato registrato proprio in queste ore, ma andrà come sempre in onda domani sera su Rai1. La fonte anticipa dunque anche chi è il vincitore del torneo: si tratta di Antonino Spadaccino che fa dunque doppietta per questa edizione dello show di Carlo Conti.

Torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2022: classifica finale ed esibizioni

Antonino Spadaccino è il vincitore del torneo di Tale e Quale show 2022; ma come si sono classificati gli altri concorrenti? Le anticipazioni ci svelano che la classifica finale di domani sera è la seguente: Antonino Spadaccino primo panni di Marco Masini; Valentina Persia seconda come Gabriella Ferri; terzi pari Andrea Dianetti nelle vesti di Damiano dei Måneskin e Gilles Rocca in versione Franco Califano; segue Francesca Alotta che porta Mia Martini; Deborah Johnson in Tina Turner. La classifica prosegue con Rosalinda Cannavò nei panni di Francesca Michielin, Pierpaolo Pretelli in quelli di Achille Lauro, I Gemelli di Guidonia nei panni dei Bee Gees. Ultimi posti per Elena Ballerini che ha interpretato Antonella Ruggiero, Dennis Fantina che è tornato nei panni di Michele Zarrillo e Stefania Orlando che si è presentata sul palco come Caterina Caselli.

