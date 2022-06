Chi l’ha visto, 15 giugno 2022/ Anticipazioni e casi: Elena Del Pozzo, Angela Celentano e…

Chi l’ha visto, le anticipazioni della puntata di oggi 15 giugno 2022

Torna questa sera, puntuale si Tai3 a partire dalle ore 21.20 circa, il nuovo appuntamento in compagnia di Chi l’ha visto, condotto come sempre da Federica Sciarelli. La trasmissione nella serata di oggi 15 giugno, dedicherà ampio spazio ai casi di bambini scomparsi. Si partire dall’ultimo drammatico fatto di cronaca, quello che ha tenuto l’Italia intera con il fiato sospeso ma che si è poi concluso in tragedia: l’omicidio della piccola Elena Del Pozzo.

Collegamenti, aggiornamenti e servizi sulla bambina di quasi 5 anni uccisa dalla madre saranno affrontati nel corso della trasmissione Chi l’ha visto, che sin dai primi momenti ha seguito il caso della piccola uccisa nella provincia di Catania. In un primo momento data per rapita da alcuni uomini armati e con il volto coperto, in realtà la piccola Elena è stata massacrata con sette coltellate, nella sua casa, dalla donna che l’ha messa al mondo. Martina Patti, questo il nome della madre 23enne, ha raccontato di averla portata a casa dall’asilo, di averle dato un budino e fatto guardare i cartoni animati dal suo cellulare mentre lei stirava. Poi l’omicidio, e le parole della madre riprese da Tgcom24: “Quando ho colpito Elena avevo una forza che non ho mai percepito prima. Non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo, forse era ferma, ho un ricordo annebbiato”. Intanto si sospetta anche il reato della premeditazione.

I casi di Chi l’ha visto: Angela Celentano e…

A proposito di bambini, anche questa settimana la trasmissione Chi l’ha visto tornerà ad occuparsi del caso di Angela Celentano, scomparsa all’età di tre anni, 26 anni fa, dal Monte Faito (Napoli). Nel precedente appuntamento con la trasmissione di Rai3, i genitori avevano voluto rinnovare un appello destinato a fare il giro del mondo. La famiglia di Angela, infatti, non si arrende e spera di potere ancora riabbracciare la propria figlia, oggi ormai una donna, convinti che possa essere stata rapita probabilmente per adozione illegale.

Nel corso della serata potrebbero anche esserci ulteriori aggiornamenti sul caso di Domenico Manzo dopo il sequestro dell’auto presa a noleggio la sera della scomparsa dell’uomo e guidata dall’amica della figlia, entrambe indagate. Nel corso della nuova puntata della trasmissione di Rai3, non mancheranno poi gli appelli e le richieste di aiuto che giungeranno in diretta nel corso della lunga serata in compagnia di Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto in diretta tv e streaming: come vederlo

La puntata di oggi, mercoledì 15 giugno 2022 all’insegna della trasmissione Chi l’ha visto potrà essere seguita in diretta tv sintonizzandosi sulla terza rete di casa Rai. Questo però non rappresenta il solo modo per poter vedere e scoprire le varie storie narrate. Interviste ed esclusive al centro del programma potranno essere visionate anche in live streaming grazie alla possibilità offerta dalle piattaforme web ed app di RaiPlay.

Cosa occorrerà fare per renderlo possibile? Basterà collegarsi da pc o anche in mobilità tramite smartphone e tablet per visionare in diretta streaming Chi l’ha visto ed i casi di scomparsa al centro della cronaca nera del momento. Da domani 16 giugno e per i prossimi sette giorni, la puntata integrale sarà disponibile in replica streaming sempre su RaiPlay. Chi l’ha visto continua ad essere sempre attivo anche quando la puntata arriverà al termine e poi per tutta la settimana. Per contattare la trasmissione infatti sarà possibile collegarsi alla pagina ufficiale Facebook e/o Twitter, o tramite il sito ufficiale, o ancora contattare il numero di telefono 06.8262 o posta elettronica 8262@rai.it e WhatsApp 345 313 1987 per segnalazioni ed appelli.

