Chi l’ha visto?, anticipazioni 10 novembre/ Morte Zangrilli, svolta Nada Cella e…

Chi l’ha visto?, la scomparsa di Giovina “Gioia” Mariano

Nuovo appuntamento, nella prima serata di oggi, mercoledì 10 novembre, all’insegna della trasmissione Chi l’ha visto, condotta in diretta dalle ore 21.20 circa da Federica Sciarelli. Il programma di Rai3 torna ad informare il suo pubblico di affezionati sulle storie di scomparsa e di cronaca che continuano a tenere l’Italia con il fiato sospeso. Nel corso della puntata odierna, come sempre saranno numerosi i casi affrontati insieme alla padrona di casa ed ai suoi ospiti in studio ed in collegamento.

Chi l’ha visto?, anticipazioni 3 novembre/ Scomparse Gioia Mariano e Paola Tonoli

Si ritorna a parlare nuovamente della misteriosa scomparsa di Giovina “Gioia” Mariano, la sessantenne ex dipendente del Comune di Pescara di cui non si hanno più notizie. Tante le domande che il caso ha inevitabilmente acceso presso i suoi parenti, i quali si sono rivolti anche alla trasmissione della terza rete Rai al fine di poter ottenere delle risposte. A partire dal quesito principale: Gioia, come veniva chiamata da tutti, è andava davvero via volontariamente? E se così fosse, perché non avrebbe portato con sé anche la sua borsa? Il caso ha portato ad una guerra a distanza tra il nipote ed alcuni cugini di Gioia sui quali il primo dubiterebbe persino che ci sia un legame di parentela con la donna scomparsa nel nulla.

Cristina Golinucci/ La madre "Convento fu sua tomba, Boke la fece fuori: qualcuno sa"

Chi l’ha visto?, i casi di oggi: Alessio Zangrilli morto, il caso di Nada Cella

Nel corso della nuova puntata di oggi di Chi l’ha visto si torna anche sul caso di Alessio Zangrilli, di cui la trasmissione si era occupata nei giorni scorsi. Il pugile di San Lorenzo, purtroppo, non farà più ritorno a casa. La sua scomparsa si è infatti conclusa nel peggiore dei modi. E’ trascorso un mese esatto da quel 10 ottobre, quando dell’uomo 35enne si persero le tracce. Il 4 novembre scorso il suo corpo fu rinvenuto senza vita nel Tevere. Qualcuno è responsabile della sua morte? Dopo la svolta nell’inchiesta sul caso di Nada Cella, inoltre, interverrà alla trasmissione la madre: è stata una donna a commettere l’omicidio?

Gioia Mariano, scomparsa da 4 anni/ Nipote Alessio "al Nord per lavoro", ma cugini…

Nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto, come da tradizione, non si faranno attendere gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà, prontamente accolte dalla redazione e dalla stessa Federica Sciarelli. La puntata di oggi potrà essere seguita in diretta non solo su Rai3 ma anche in live streaming: in che modo? Basterà accedere al sito o all’app di RaiPlay e cliccare sulla diretta per poter seguire in tempo reale la trasmissione. In alternativa il programma sarà presente nella sezione “on demand” dalla quale poterlo rivedere in replica streaming.



© RIPRODUZIONE RISERVATA