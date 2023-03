Chi l’ha visto? anticipazioni 22 marzo/ I casi di Raffaele Lioce e Liliana Resinovich

Chi l’ha visto?, puntata 22 marzo 2023: il caso di Raffaele Lioce

“Chi l’ha visto?” torna oggi, mercoledì 22 marzo 2023, con una nuova puntata in onda su Rai 3 alle ore 21.20. Il programma condotto da Federica Sciarelli fornirà tutti gli aggiornamenti sul caso relativo a Raffaele Lioce, all’accumulatore seriale ritrovato morto e sepolto dagli stessi rifiuti e oggetti che accumulava in casa.

Gianni Sperti, frecciata agli haters?/ "Cercheranno di spegnere il tuo sorriso ma.."

I vicini si erano rivolti al programma di Rai 3 per chiedere che venisse controllata la sua casa, da cui uscivano topi e insetti. L’inviato della trasmissione di Rai 3 pochi giorni fa aveva mostrato l’appartamento di Lioce: “E se Raffaele fosse lì sotto?”, si era chiesto il giornalista. È stata la ditta incaricata di sgomberare l’appartamento a rintracciare il corpo dell’80enne, ex giocatore di hockey ed ex impiegato delle Poste, in camera da letto. Nel corso della puntata verranno mostrati video inediti.

Lavinia Mauro tra i due Alessio a Uomini e Donne: chi è la scelta?/ Crisi e gesto rivelatore

La morte di Liliana Resinovich a Chi l’ha visto?

Ma “Chi l’ha visto?” nella puntata odierna, mercoledì 22 marzo, si occuperà anche della misteriosa morte di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata dopo ventuno giorni, il 5 gennaio 2022, senza vita all’interno di due sacchi dell’immondizia. La procura ritiene che si sia trattato di un suicidio e ha chiesto l’archiviazione, ma il fratello Sergio non crede a questa ipotesi.

La famiglia di Liliana ha chiesto una consulenza tecnica tesa a riesaminare i risultati dell’indagine: “Il cadavere di Liliana è stata occultato, sicuramente in un ambiente protetto e chiuso, e non all’aperto. L’ipotesi del congelamento è stato esclusa dalla Procura ma non si sa perché: dire che non ci sono prove che sia stato un omicidio non basta a dire che sia un suicidio”, ha detto il professore Vittorio Fineschi dell’Università di Roma “La Sapienza”, come riporta FanPage. Non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Ivan Gonzalez, l'ex di Oriana: "Mi hanno chiamato per entrare al GF Vip 7"/ "Ecco perché ho rifiutato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA