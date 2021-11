Chi l’ha visto?, anticipazioni 3 novembre/ Scomparse Gioia Mariano e Paola Tonoli

Torna l’appuntamento con la trasmissione Chi l’ha visto?, in onda nella prima serata di oggi, mercoledì 3 novembre 2021, a partire dalle ore 21.20 circa su Rai3. Alla conduzione, rigorosamente in diretta, ritroveremo come di consueto la presenza fissa e rassicurante di Federica Sciarelli che introdurrà i vari casi della serata e accoglierà gli appelli, le testimonianze e le segnalazioni che giungeranno alla redazione del programma. Scopriamo subito quali saranno i nuovi casi al centro della puntata odierna.

I riflettori di Chi l’ha visto? tornano a riaccendersi sulla misteriosa scomparsa dell’ex dipendente del Comune di Pescara, Giovina “Gioia” Mariano, sparita quattro anni fa all’età di 60 anni. La donna sarebbe andata via senza portare nulla con sé e soprattutto senza dire nulla ai suoi cugini che la amano tanto e che oggi si sono rivolti anche alla trasmissione di Rai3. Dopo le parole del nipote e la “guerra” a distanza con gli altri parenti della donna, sarà fatta definitivamente luce sul giallo? E soprattutto, che fine ha fatto realmente la signora Gioia che per il nipote si sarebbe volontariamente allontanata recandosi al Nord Italia in cerca di un lavoro, nonostante la sua età?

Chi l’ha visto?, i casi di oggi: la scomparsa dell’insegnante 43enne

Nel corso della nuova puntata di oggi di Chi l’ha visto?, sarà dato spazio anche ad un altro misterioso caso. Si tratta della scomparsa dell’insegnante di scuola elementare di Desenzano del Garda. Lei si chiama Paola Tonoli ed ha 43 anni. Secondo le ultime informazioni, la donna si sarebbe allontanata a piedi dalla casa di famiglia a San Felice del Benaco ma avrebbe fatto perdere le sue tracce. Cosa è successo davvero alla donna della quale non si hanno notizie dallo scorso 27 ottobre?

Durante la trasmissione non mancheranno come di consueto gli appelli e le emergenze dell’ultimo minuto. Per poter seguire in diretta il programma di Federica Sciarelli basterà sintonizzarsi sulla terza rete di Casa Rai oppure collegarsi al sito o all’app di RaiPlay per poter seguire il nuovo appuntamento di oggi 3 novembre anche in streaming. Dalla sezione “On demand” sarà poi possibile recuperare il programma e rivederlo in replica streaming.

