Chi l’ha visto?, da John Ruffo a Nada Cella/ Anticipazioni e casi di oggi 8 dicembre

Chi l’ha visto?, nuova puntata di oggi 8 dicembre

Anche nel giorno di festa, oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, la trasmissione Chi l’ha visto? non va in vacanza ma torna puntuale come sempre, su Raitre, con una nuova puntata in diretta. L’appuntamento in compagnia del programma di Federica Sciarelli, è fissato alle ore 21.25 circa. Al centro della serata, nuovi casi di scomparsa, ricerche in corso, omicidi dai risvolti misteriosi e gli immancabili appelli.

Nel corso della serata sarà trattato il caso della strana scomparsa di Avigliano, in provincia di Potenza, dove un uomo è stato rapito, chiuso in una cantina e fatto uscire solamente per prendere la sua pensione. L’approfondimento sullo strano caso avverrà durante la puntata odierna ma ciò che si apprende ad oggi è che la vittima avrebbe 59 anni ed è stato liberato dai Carabinieri della Stazione di Lagopesole dopo essere misteriosamente scomparso il 26 novembre scorso. Il mistero è stato fortunatamente risolto grazie all’intervento dei militari che hanno scoperto come una coppia aveva approfittato della condizione di fragilità dell’uomo per sequestrarlo e impossessarsi del libretto della pensione di invalidità, incassando 1180 euro.

Tutti i casi della serata: da John Ruffo a Nada Cella

Chi l’ha visto? nella puntata di stasera 8 dicembre si metterà sulle tracce di uno dei criminali più ricercati d’America, John Ruffo. L’uomo potrebbe trovarsi in Italia e più precisamente in Sicilia, sebbene la sua presenza non sia mai stata realmente confermata. Adesso gli inquirenti hanno deciso di affidarsi anche loro alla trasmissione di Raitre per scoprire dove si trova l’uomo. Durante la puntata sarà dedicato ampio spazio anche al giallo di Nada Cella, giovane segretaria di Chiavari uccisa 25 anni fa: il caso è davvero arrivato ad una svolta?

Come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Tra i tanti ascolteremo l’appello per Giovanna, una donna che si è allontanata da Como lo scorso sabato. La sua auto è stata rinvenuta a 30 km da casa ma di lei nessuna traccia. E poi, l’appello per Valentino, scomparso da Gutersloh (Germania) il 27 novembre scorso. Chi l’ha visto? potrà essere seguito non solo sulla terza rete Rai ma anche in diretta streaming attraverso il sito o l’app RaiPlay. Tramite queste ultime piattaforme sarà possibile recuperare successivamente dalla sezione “on demand” la replica della puntata di oggi.



