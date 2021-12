Chi l’ha visto?, da Nada Cella a ‘Diabolik’/ Anticipazioni e casi di oggi 1 dicembre

Chi l’ha visto?, la nuova puntata di oggi 1 dicembre: i casi

Nella prima serata di oggi, mercoledì 1 dicembre, su Raitre si rinnova l’appuntamento con una delle trasmissioni storiche della rete, Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli. In diretta dalle ore 21.25 circa, la padrona di casa ci terrà compagnia con nuovi casi di scomparsa e non solo. Alcune sparizioni continuano a tenere gli italiani con il fiato sospeso, così come alcuni casi di cronaca nera spesso ancora senza una soluzione.

Nada Cella, dettagli killer nel segreto della confessione?/ Uno dei preti collabora

Il riferimento è ad un giallo iniziato 25 anni fa e che solo adesso potrebbe giungere finalmente alla sua soluzione definitiva. Si tratta dell’omicidio di Nada Cella, giovane segretaria ventiquattrenne di Chiavari, uccisa nello studio del commercialista presso il quale lavorava. Ma chi fu il killer? Una domanda alla quale gli inquirenti stanno tentando di rispondere e che l’anziana madre di Nada spera di poter conoscere presto, dopo un’attesa lunga un quarto di secolo. Stasera, nel corso della trasmissioni non mancheranno tutte le nuove ipotesi sul giallo.

Giovina 'Gioia' Mariano scomparsa 4 anni fa/ Chi sono i fantomatici amici di Milano?

Chi l’ha visto?, da ‘Diabolik’ a Roberto Straccia

Questa sera nel corso della puntata di Chi l’ha visto?, per la prima volta parleranno i genitori di Fabrizio Piscitelli conosciuto alle cronache con l’appellativo di Diabolik, capo degli ultras della Lazio, ucciso il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. I genitori dell’uomo hanno deciso di lanciare un appello proprio ai telespettatori del programma di Rai3: “Dopo più di due anni non sappiamo chi è l’assassino di mio figlio, sarebbe ora di sapere chi è stato. Non ce la facciamo più, soffriamo terribilmente”.

Chi l’ha visto?, anticipazioni 24 novembre/ Caso Nada Cella e giallo Giovina Mariano

Tra gli altri casi affrontati nel corso della serata anche la morte del giovane 24enne Roberto Straccia, con tutte le novità legate ad una intercettazione che andrebbe a smentire la tesi del suicidio. E poi le novità sul caso di Giovina “Gioia” Mariano, la sessantenne ex dipendente del Comune di Pescara misteriosamente scomparsa. Ovviamente nel corso della trasmissione non mancheranno gli appelli e le richieste di aiuto che saranno prontamente prese in considerazione dalla redazione. Chi l’ha visto? oltre ad andare in onda sulla terza rete Rai potrà essere seguito anche in diretta streaming attraverso il sito o l’app RaiPlay. Dalle medesime piattaforme sarà poi possibile recuperare dalla sezione “on demand” la replica della puntata odierna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA