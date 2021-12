Chi l’ha visto?, Denise Pipitone e 3 scomparse/ Anticipazioni e casi oggi 22 dicembre

Chi l’ha visto?, nuova puntata di oggi 22 dicembre

Puntata prenatalizia di Chi l’ha visto, quella di oggi 22 dicembre 2021, in onda nella prima serata di Rai3. Federica Sciarelli a partire dalle ore 21.25 circa tornerà protagonista con un nuovo appuntamento in diretta dedicato ai principali casi di scomparsa ancora irrisolti. Al centro dell’appuntamento anche i fatti di cronaca nera del momento e gli omicidi ancora irrisolti.

Tra i temi della serata, si tornerà a parlare del caso di Denise Pipitone, la piccola scomparsa da Mazara Del Vallo, in Sicilia, il primo settembre di 17 anni fa. Dopo l’apertura di una nuova indagine nei mesi passati e che lasciava ben sperare in una svolta, nei giorni scorsi il gip di Marsala ha deciso di procedere con l’archiviazione. Un nuovo colpo basso per la madre della bambina, Piera Maggio, la quale continua a battersi: “qualcuno ha rapito mia figlia, voglio la verità!”. Stando a quanto scritto dal giudice, nelle conversazioni intercettate nessun “indizio sufficientemente grave né tantomeno di prova” a carico di Anna Corona o di altri.

Tutti i casi della serata: tre donne scomparse

Nel corso della puntata di oggi di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà di tre misteriose scomparse riguardanti altrettante donne. Nel dettaglio, la padrona di casa affronterà la sparizione della quarantenne Sara Lemlem Ahmed scomparsa da Vigevano il 4 dicembre scorso e della quale da poche ore si sta cercando il corpo. Si passerà poi alla scomparsa di Giovina Gioia Mariano, della quale non si hanno più notizie dall’8 marzo 2017: si tratta davvero di un allontanamento volontario?

Ed ancora, i riflettori si accenderanno sul caso di scomparsa di Incoronata Sebastiano, la 72enne della quale si sono perse la tracce da Bojano (Campobasso), lo scorso 6 dicembre. Oltre ai sopracitati casi di scomparsa non mancherà poi lo spazio dedicato alle emergenze ed agli appelli con le richieste di aiuto dei familiari e le segnalazioni di persone in difficoltà. Chi l’ha visto con la sua nuova puntata potrà essere seguito non solo in tv sulla terza rete Rai ma anche in streaming attraverso il sito RaiPlay o ancora in mobilità scaricando la relativa app gratuita per tutti i dispositivi mobili. A poche ore dalla messa in onda, poi, nella sezione on demand sarà possibile recuperare l’intero appuntamento di oggi 22 dicembre in replica.

