Chi l’ha visto, puntata 1 giugno 2022/ Casi: Andreea Rabciuc, Annamaria Sorrentino e…

Chi l’ha visto, le anticipazioni della puntata di oggi 1 giugno 2022

La prima serata di oggi, mercoledì 1 giugno 2022, come da tradizione si apre con il ritorno di Chi l’ha visto, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Federica Sciarelli sulla terza rete di casa Rai. I casi di cronaca, scomparsa e morti misteriose saranno centrali nel corso della serata in partenza, rigorosamente in diretta, dalle ore 21.20 circa. Ma quali sono le anticipazioni sui casi? I riflettori questa sera torneranno ad accendersi in modo particolare sul giallo di Andreea Rabciuc, giovane campionessa di tiro a segno misteriosamente scomparsa dal 12 marzo scorso.

Da settimane Chi l’ha visto sta conducendo una vera e propria inchiesta sul giallo della ragazza scomparsa dalla provincia di Ancona. Questa sera saranno trasmesse nuove interviste e non mancheranno gli aggiornamenti in tempo reale sul giallo che vede al momento un solo indagato per sequestro di persona, ovvero il fidanzato Simone Gresti. Nel frattempo nei giorni scorsi gli investigatori sono tornati per un nuovo sopralluogo nelle campagne di Montecarotto da dove la ragazza si sarebbe allontanata dopo una notte turbolenta in compagnia del compagno 43enne e di alcuni conoscenti.

Annamaria Sorrentino e gli altri casi di Chi l’ha visto

Nel corso della nuova puntata della trasmissione Chi l’ha visto, in onda questa sera 1 giugno su Raitre, sarà dedicato ampio spazio ad un altro giallo, quello relativo alla morte della 29enne Annamaria Sorrentino. La giovane napoletana stava trascorrendo le vacanze estive con il marito e alcuni amici, quando sarebbe precipitata dal balcone dell’abitazione. In seguito alla chiusura delle indagini avvenuta lo scorso marzo, il marito di Annamaria, ex miss, Paolo Foresta, 36enne di Casoria è stato indagato per omicidio preterintenzionale, mentre altri due amici della coppia risulterebbero indagati per favoreggiamento. Nel programma di Raitre saranno mostrati documenti esclusivi sui tre indagati per la sua morte.

Infine, nel corso della serata anche il caso del giovanissimo 14enne scomparso nel nulla: il ragazzino sarebbe scappato dalla comunità nella quale era ospite, ma per quale motivo? Federica Sciarelli e gli inviati della trasmissione cercheranno di fare chiarezza. Infine, gli appelli e le richieste di aiuto comprensive delle segnalazioni da parte degli spettatori di Chi l’ha visto.

Chi l’ha visto in diretta tv e streaming

La puntata di oggi 1 giugno all’insegna della trasmissione Chi l’ha visto sarà visibile come sempre in diretta su Raitre, e vedrà al timone la padrona di casa Federica Sciarelli pronta a guidarci caso dopo caso con i suoi commenti e gli ospiti in studio ed in collegamento. Interviste ed esclusive faranno da contorno alla trasmissione che potrà essere seguita non solo in diretta tv ma anche in live streaming attraverso le piattaforme web ed app di RaiPlay.

Per farlo sarà sufficiente collegarsi da pc o anche in mobilità tramite smartphone e tablet per godere della visione in diretta streaming con Chi l’ha visto ed i casi di scomparsa più discussi del momento. Da domani 2 giugno e per i prossimi sette giorni, la puntata sarà disponibile in replica streaming attraverso le stesse piattaforme.











