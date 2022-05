Chi l’ha visto, puntata 18 maggio/ Diretta e casi: Sonia Marra, Andreea Rabciuc e…

Chi l’ha visto, le anticipazioni del 18 maggio 2022

Stasera, mercoledì 18 maggio 2022, si rinnova l’appuntamento con la trasmissione Chi l’ha visto, in onda nella prima serata di Rai3 a partire dalle ore 21.20 circa. Alla conduzione del programma che da anni si occupa di misteriosi casi di scomparsa (ma non solo), raccogliendo gli appelli del pubblico da casa, ritroveremo la conduttrice Federica Sciarelli. Proprio il pubblico spesso e volentieri ha avuto un ruolo decisivo nella soluzione dei casi presentati durante gli appuntamenti del mercoledì sera. Oggi, tra i casi al centro della puntata si tornerà sul giallo di Sonia Marra.

Uomo trovato morto in Val di Fiemme, chi è/ Identità da tatuaggi? “Nome Giorgio o…”

Una intercettazione shock tra un prete ed un seminarista getterebbe nuove ombre sulle sorti della giovane studentessa salentina, scomparsa da Perugia il 16 novembre 2006. L’intercettazione in questione, come scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, risalirebbe al 2011 ed uno dei due uomini avrebbe detto: “A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella l’hanno tritata… quella non la troveranno mai. L’hanno buttata nell’immondizia”. Una frase che adesso potrebbe contribuire a riaprire il caso ed a fare finalmente luce sul giallo.

Andreea Rabciuc/ Omar “Chiusa in albergo con Simone e Aurora, facevano cose che…”

I casi di Chi l’ha visto: prosegue il mistero di Andreea Rabciuc

L’inchiesta di Chi l’ha visto sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, prosegue anche questa settimana, dopo le recenti dichiarazioni del compagno 43enne Simone Gresti proprio al programma di Rai3. Ad oggi non si sa ancora che fine abbia fatto la 27enne campionessa di tiro a segno sparita nel nulla all’alba del 12 marzo scorso. E le speranze della famiglia di ritrovarla viva si affievoliscono con il passare dei giorni. Oggi in particolare si cercherà di fare chiarezza su ciò che accadeva durante gli incontro di Andreea con i suoi amici.

Sonia Marra, caso riaperto dopo intercettazione?/ Sorella “Si trovi almeno il corpo”

Alla trasmissione Chi l’ha visto sarà poi affrontato anche un altro giallo, quello dell’uomo trovato morto in Val di Fiemme. Il programma ha tentato di decifrare il significato dei tatuaggi ed ora farà appello ai telespettatori nella speranza di saperne di più sugli oggetti rinvenuti accanto al corpo. A completare le puntate saranno come sempre le segnalazioni di persone in difficoltà e le richieste di aiuto dell’ultimo minuto.

Chi l’ha visto in diretta tv e streaming

La nuova puntata di Chi l’ha visto di questo mercoledì 18 maggio 2022 sarà trasmessa rigorosamente in diretta sul terzo canale Rai e potrà quindi essere seguita a partire dalle ore 21.20 circa. Tuttavia in contemporanea alla diretta televisiva della trasmissione di Federica Sciarelli sarà possibile anche vedere il live streaming dell’appuntamento grazie alle piattaforme gratuite offerte da RaiPlay.

Per poter vedere il live streaming della puntata sarà sufficiente accedere da web o da app gratuita previo login, selezionare il terzo canale e avviare la messa in onda. Poche ore dopo la fine della trasmissione sarà poi possibile rivedere la puntata integrale che tuttavia resterà disponibile on demand solo per i successivi 7 giorni, come indicato sul sito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA