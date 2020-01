Chi m’ha visto/ Video, su Rai 1 il film con Pierfrancesco Favino (oggi, 19 gennaio)

Chi m’ha visto va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, domenica 19 gennaio 2020, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel luglio 2017 dalla casa cinematografica Rodeo Drive in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione è stata curata da 01 Distribution. La regia di questo film è stata curata da Alessandro Pondi il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Giuseppe Fiorello, Paolo Logli e Martino De Cesare. Il montaggio è stato realizzato da Marco Spoletini, le musiche della colonna sonora sono di Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma mentre la scenografia è stata realizzata da Daniele Frabetti. Nel cast sono presenti Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano e Maurizio Lombardi.

Chi m’ha visto, la trama del film

Ecco la trama di Chi m’ha visto. In Puglia vive un musicista dotato di un certo talento di nome Martino Piccione il quale ha messo in mostra le sue capacità artistiche tant’è che collabora nei tour e nei concerti di alcuni dei più importanti cantanti italiani di internazionali. Nonostante questo il suo nome è praticamente sconosciuto agli appassionati di musica in quanto sempre messo in ombra da quello dei più importanti artisti con cui collabora. Con il passare dei mesi e degli anni questo diventa un vero e proprio cruccio che non gli permette di vivere in maniera serena la quotidianità e soprattutto di affrontare al meglio i tanti impegni di lavoro. Un giorno parlandone con il suo più grande amico che tra l’altro è anche suo agente, decidono di fare qualcosa per riuscire a farlo conoscere al grande pubblico nazionale ed internazionale. L’agente decide di fare qualcosa di scandaloso che possa mettere al centro dell’opinione pubblica il musicista. In particolare i due decidono di simulare una sorta di agguato nei confronti dello stesso musicista con tanto di rapimento e richiesta di riscatto. Non appena la notizia viene resa pubblica tutti i giornali iniziano ad occuparsi della vicenda il che pone i riflettori proprio nei confronti del musicista. A questo punto l’artista insieme al suo agente devono trovare il modo più opportuno per far ritornare in libertà lo stesso musicista e quindi sfruttare al meglio questa importante fase di carriera. Tra una serie di difficoltà e soprattutto tantissimi e divertenti situazioni che si susseguiranno per via di incomprensibili vicende, l’artista cercherà in tutti i modi di essere famoso per poi rendersi conto di come nella vita siano importante altre situazioni.

Il trailer Chi m’ha visto





© RIPRODUZIONE RISERVATA