Fiorello diventa nonno, la figlia Olivia è incinta/ La gag: “Quando dice che non sono suo padre ha ragione”

Fiorello diventerà nonno, la figlia Olivia aspetta un bambino

Fiocco rosa o azzurro in arrivo per il noto showman ed ex volto di Viva Rai2, che presto accoglierà in famiglia il suo nipotino, visto che come riportato dal magazine Diva e Donna, la figlia Olivia, nata da una precedente storia della moglie Susanna, è in dolce attesa. Il settimanale ha dedicato uno spazio in copertina a Fiorello e alla figlia, che sono pronti a vivere, ognuno con i rispettivi ruoli, questa grande avventura che certamente scombussolerà le loro vite, ma allo stesso tempo regalerà una gioia senza pari a tutta quanta la famiglia, compresa l’altra figlia Angelica che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 18 anni.

Il rapporto tra Fiorello e la figliastra, nonostante un mancato legame di sangue, è comunque splendido e più volte il comico ha scherzato in passato sulla questione sfoggiando la consueta ironia: “Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante”.

Lo showman ha conosciuto il fidanzatino della figlia in vacanza

Intanto i giorni scorsi sono stati di conoscenze approfondite per Rosario, visto che come ricostruito dal magazine Chi, il comico e futuro nonno Fiorello ha avuto la possibilità di incontrare per la prima volta il giovane fidanzato della figlia Angelica, con la quale ha commosso tutti nel giorno della Festa del papà a Viva Rai2 lo scorso marzo.

L’artista siciliano ha deciso di godersi qualche giorno di relax a Taormina, località incantevole in provincia di Messina, con la famiglia quasi al completo e tra i presenti ha trovato posto anche Adriano, amore di Angelica con il quale nonno Fiorello ha trascorso diverso tempo insieme, finendo per calarsi nei panni del professore di tennis e dispensando consigli all’ultimo arrivato. Ma al ritorno dalla ferie quale sarà il futuro dello showman sul piccolo schermo? La questione resta un mistero, visto che ad oggi non ci sarebbe niente in programma con Ciuri che ha completamente staccato il telefono per qualche mese, in attesa di ricaricare le pile prima di tuffarsi a capofitto in una suggestiva idea, ma adesso non è ancora arrivato il momento.

