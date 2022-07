Chi non c’è del GF VIP al matrimonio di Davide Silvestri?/ Tra gli assenti Soleil e…

Chi sarà assente al matrimonio di Davide Silvestri? Miriana Trevisan declina l’invito e…

Chi non parteciperà al matrimonio di Davide Silvestri? La notizia del matrimonio dell’ex gieffino è stata resa ufficiale sulle pagine del Settimanale Chi e in un’intervista Davide aveva rivelato quali ex concorrenti avrebbe invitato al suo matrimonio. L’ex gieffino aveva dichiarato che gli unici due invitati sarebbero stati Barù Gaetani e Katia Ricciarelli. Davide Silvestri aveva menzionato i due invitati sottolineando il rapporto che aveva stretto con loro all’interno della casa. A quanto pare si tratta delle persone a cui è rimasto davvero legato dopo i sei mesi di avventura nella casa più spiata d’Italia. Anche Miriana Trevisan era stata invitata al matrimonio ma ha dovuto declinare per un altro impegno. La Trevisan aveva dichiarato: “Sono stata invitata ma non posso andare perché in quei giorni sono impegnata con un evento”. Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip ci saranno pochi nomi: Barù, Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassié. Evidentemente Davide Silvestri ha cambiato idea visto che in un’intervista a Verissimo aveva confidato: “Inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene”.

MATRIMONIO DAVIDE SILVESTRI E ALESSIA COSTANTINO/ Invitati ex gieffini e...

Sul portale The Pipol Gossip sono trapelate ulteriori indiscrezioni sul matrimonio. Infatti si legge: “Al matrimonio tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegno permettendo), la coppia Basciano Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà. Ovviamente durante il party sarà servita la birra Lira prodotta da Davide e Kekko”. Davide non ha invece invitato Soleil Sorge e Alex Belli con cui sembrava essere nata una bella amicizia all’interno della casa. Evidentemente l’ex gieffino non avrà mantenuto buoni rapporti e per questo avrà preferito non invitarli.

Gf vip, Jessica e Barù reunion al Matrimonio di Davide Silvestri/ Scontro in arrivo?

Davide Silvestri e le nozze con Alessia Costantino: “Un sogno che si avvera…”

Davide Silvestri convolerà oggi a nozze con Alessia Costantino. L’ex gieffino non sta più nella pelle anche se alcuni mesi fa aveva rivelato che il matrimonio rappresentava per lui il coronamento di un sogno: “È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia. C’è una scena che so già che mi emozionerà tantissimo: lo scambio delle fedi, guardarla e dirle “Sì, lo voglio” poi mi giro e…siamo marito e moglie”.

Chi è Alessia Costantino, oggi sposa di Davide Silvestri/ "Momento magico"

Davide Silvestri aveva scelto di fare la proposta di matrimonio ad Alessia presso la chiesa di Santa Maria Maddalena. L’ex gieffino aveva raccontato di avvertire uno strano desiderio ogni volta che transitava vicino quella chiesa. Davide ha convinto la fidanzata a seguirlo ma non prima di organizzarle una sorpresa. Davide le ha messo una benda sugli occhi e poi è salito su un furgoncino alla volta della chiesa: “Quella scena l’avevo sognata da anni. Ma quando dal sogno siamo passati alla realtà è stato fantastico. Una volta arrivati, ho tolto la benda a Lilì. Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati. Bellissimo! Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro”.











