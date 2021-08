Chi non si è ancora vaccinato/ Oltre 2 milioni di 50enni, per sanitari e scuola…

Chi non si è ancora vaccinato in Italia? A dare una risposta è il report settimanale sulla campagna di vaccinazione realizzato dalla struttura commissariale. Ad oggi su una popolazione complessiva di 1.455.308 persone nel mondo della scuola ci sono 1.190.932 che hanno completato il ciclo e sono quindi immunizzate, avendo ricevuto due dosi. Si tratta dell’81,83%. Quelle che non si sono ancora vaccinate sono 186.571, quindi il 12,82%. Il report è stato quindi aggiornato con i numeri richiesti dal generale Francesco Paolo Figliuolo, che le Regioni stanno man mano inviando. Per questo il dato nazionale è ancora variabile.

Bollettino vaccini Covid oggi 20 agosto/ I dati: 66,79% over 12 ha completato ciclo

Passiamo agli operatori sanitari. A quasi 9 mesi dall’avvio della campagna vaccinale, che è partita proprio da loro, sono 35.691 quelli che non sono coperti neppure da una dose. È l’1,82% del totale, che ammonta a 1.958.461, mentre i completamente vaccinati sono il 94,42%. Ma il report spiega anche chi non si è ancora vaccinato per fasce d’età.

Prenota il vaccino anti-Covid/ Il Doodle di oggi dedicato alla campagna vaccinale

NON VACCINATI: ADOLESCENTI E OVER 40

Per quanto riguarda gli adolescenti della fascia 12-15 anni, quelli che hanno ricevuto due dosi di vaccino o quella unica sono 298.942. Si tratta del 12,97% del totale per questa fascia di età. Passiamo invece alla fascia 16-19 anni, che vede 940.393 ragazzi ad aver completato il ciclo vaccinale, quindi il 40,50%. Invece ci sono 279.834 persone tra gli over 80 che invece non hanno ricevuto neppure la prima dose di vaccino anti Covid, quindi il 6,14%. Ma nel report sulla campagna vaccinale spicca un dato in particolare, cioè quello relativo alla categoria dei 50enni: oltre 2 milioni non sono vaccinati.

Regno Unito, "vaccino ha evitato 100mila morti"/ I dati "25 mln di infezioni in meno"

Nello specifico, per la fascia 50-59 anni sono 2.048.855 le persone che non hanno ricevuto neanche la prima dose, quindi il 21,23% del totale. Quelle che invece hanno completato il ciclo vaccinale sono 7.042.299, cioè il 72,97%. Ma ci sono defezioni anche per la fascia dei 40enni. Infatti, sono quasi 3 milioni gli italiani tra i 40 e i 49 anni senza nemmeno una dose. Al 62,23% sono state somministrate ambedue le dosi, al 67% almeno una dose (su un totale di 8.795.919).



© RIPRODUZIONE RISERVATA