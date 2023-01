Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip?/ Wilma Goich a rischio!

Prima eliminazione dell’anno al Grande Fratello Vip 2022

Se l’anno vecchio si è chiuso senza alcuna eliminazione, la prima puntata del 2023 del Grande Fratello Vip 7 porta con sé un addio. In nomination, in una sfida tutta al femminile, troviamo: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich. Settimana scorsa Antonella Fiordelisi è risultata la preferita del pubblico e ha deciso di mandare al televoto Oriana Marzoli. Wilma Goich è stata nominata a Oriana Marzoli, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria e Patrizia Rossetti. Nikita Pelizon è stata nominata da Sarah Altobello, Wilma Goich, Giaele De Donà e Luca Onestini. Infine Sarah Altobello è stata mandata al telvoto da George Ciupilan, Micol Incarvaia, Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro. Questa sera verrà rivelato l’esito del televoto: chi dovrà abbandonare la Casa?



Wilma Goich a rischio eliminazione

Al pubblico da casa è chiesto “chi vuoi salvare”, quindi verrà eliminata la concorrente con me no voti. Come sempre il sito Grande Fratello Forum Free ha fatto un sondaggio, stando a questi risultati la vip preferita dal pubblico è Nikita Pelizon con il 41,92%. Al secondo posto troviamo Oriana Marzoli con il 29,11%, Sarah Altobello con 19,94% e infine Wilma Goich con solo il 9,02% dei voti. La cantante sembra quindi correre il rischio maggiore: sarà lei a lasciare la casa o le previsioni dei sondaggi sarà capovolte? Anche sui social, però, in molti sperano nell’eliminazione della Goich: “Raga è un occasione speciale per far uscire Wilma, fate qualcosa per far si che succeda” e “Dite alla Regina Di Roma di aiutarci a smaschera Wilma! basta proteggere Wilma!”. Sarà Wilma Goich la prossima eliminata del Grande Fratello Vip?

