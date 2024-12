Grande Fratello 2024: nuovo triangolo formato da Alfonso D’Apice, Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma?

Sta nascendo un nuovo triangolo al Grande Fratello 2024? Sembrerebbe proprio di si perché Alfonso D’Apice, entrato nella Casa per riconquistare l’ex fidanzata Federica Petagna, ha dimenticato quest’ultima nel giro di poche settimane ed adesso sostiene di essere attratto da altre due concorrente Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma. “Mi piacciono tutt’è due“ ha confessato Alfonso, incalzato da Amanda Lecciso, parlando con gli altri coinquilini ma c’è più di un ostacolo che lo frena soprattutto con Mariavittoria.

Galeotta è stata la settimana in tugurio per far scoccare la scintilla tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024. tuttavia quest’ultima da giorni è in piena crisi, è più volte scoppiata a piangere e ha dichiarato di sentirsi oppressa perché notava che, mentre Alfonso le dava il suo spazio, Tommaso le stava sempre intorno e le chiedeva spiegazioni a domande a cui non era pronta a dare una risposta. Insomma anche la giovane è attratta dall’ex volto di Temptation Island ma Alfonso D’Apice è più frenato dalla presenza di Tommaso Franchi, vista la relazione preesistente tra loro. Alfonso ha spiegato agli altri concorrenti di aver chiesto a Mariavittoria di chiarire prima di tutto la sua situazione sentimentale. E poi con sincerità ha ammesso: “Mariavittoria mi piace tanto come persona, sto bene con lei.”

Alfonso D’Apice frenato con Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma si avvicina: “Volevo essere io a consolarti”

I sentimenti contrastanti che provano l’uno per l’altra hanno fatto entrare in crisi sia Mariavittoria Minghetti che Alfonso D’Apice. La prima spesso si abbandona a un pianto a dirotto ed anche il secondo di recente ha avuto un momento di sconforto ed è stato prontamente consolato da Zeudi Di Palma. La Miss Italia in carica è corsa dal gieffino quando l’ha visto un po’ giù sul divano e gli ha confessato: “Volevo essere io a consolarti e mi sono fatta largo in mezzo agli altri”. E non è tutto perché la giovane si è confrontata anche con Mariavittoria difendendola dalle critiche ma dicendole che ha bisogno al suo fianco di un uomo. Insomma, come si evolverà il triangolo del Grande Fratello 2024 formato da Alfonso D’Apice, Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma.