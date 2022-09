Chi sarà presente ai funerali della Regina Elisabetta II?/ Dalla Royal Family ai leader politici

Quali reali parteciperanno al funerale della Regina Elisabetta II?

Chi sarà presente ai funerali della Regina Elisabetta II? Lunedì 19 settembre l’ultimo saluto alla sovrana che ha regnato per 70 anni in Inghilterra. A differenza del funerale del Duca Filippo di Edimburgo, questa volta siamo dinanzi ad un funerale di Stato a cui parteciperanno più di 2000 ospiti. Non sono ancora stati ufficializzati i nomi dei partecipanti, ma sicuramente a salutare la Regina Elisabetta II ci sarà tutta la Royal Family al completo. A cominciare dal nuovo re Carlo III con la regina consorte Camilla Parker Bowles, l’erede al trono William con la moglie Kate e i tre figli. Non mancheranno Harry e Meghan, mentre è ancora incerta la presenza dei due figli Archie e Lillibet.

E ancora i figli della regina: il principe Edoardo con la moglie Sophie di Wessex con i figli, la principessa Anna con i figli e il figlio Andrea. Stando alle anticipazioni William e Harry potrebbero camminare l’uno accanto all’altro dietro la bara della nonna Elisabetta così come successe 25 anni durante i funerali della madre Lady Diana.

Funerale Regina Elisabetta II: presenti tutti i ministri e leader politici

Non solo la famiglia reale britannica sarà presente ai funerali della Regina Elisabetta II. A salutare Sua Maestà la Regina Elisabetta ci saranno anche tutti i primi ministri britannici sopravvissuti e un centinaio di capi di Stato tra cui Emmanuel Macron e Joe Biden. Non sarà presente al funerale Vladimir Putin che, dopo le condoglianze fatte arrivare alla famiglia reale, è stato escluso dagli inviti. Saranno presenti, invece, Biden, Sergio Mattarella ed Erdogan, ma i capi di Stato stranieri dovranno obbligatoriamente prendere una navetta per raggiungere l’abbazia di Westminster.

Tante le regole ferree previste ai capi di Stato per partecipare ai funerali della Regina Elisabetta come lasciare le macchine in un posto segreto per poi essere trasportati tutti insieme alla cerimonia. Infine è vietato l’utilizzo dei propri veicoli ed elicotteri per motivi di sicurezza.











