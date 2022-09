Quando sono i Funerali Regina Elisabetta II: data e dove vederlo in tv e streaming/ Bara a Westminster

Quando saranno i funerali della Regina Elisabetta: il protocollo e dove avverranno

In molti si stanno chiedendo in queste ore quando saranno i funerali della Regina Elisabetta II: ebbene, si terranno dieci giorni dopo la morte, avvenuta come tutti sanno ormai giovedì 8 settembre 2022. Il protocollo, denominato “London Bridge”, prevede questo, anche se in queste ore ha dovuto subire delle variazioni secondo la cosiddetta operazione “Unicorno”, derivanti dal fatto che la sovrana si è spenta non a Buckingham Palace come era previsto, bensì nella residenza di Balmoral, in Scozia. Il suo corpo dunque dovrà essere trasportato con un treno reale (oppure, nel caso in cui non sia possibile, con un aereo) a Londra.

Il protocollo scandisce anche tutto ciò che accadrà dal D-day, ovvero il giorno della morte, al D-day +10, ovvero il giorno dei funerali solenni. Fino al D-Day +5 il feretro rimarrà a Buckingham Palace, poi con una processione, secondo l’operazione “Lion”, verrà trasferita al Palazzo di Westminster. Per tre giorni lì giacerà, come prevede l’operazione “Piuma”. La sua bara, sollevata da terra, verrà posta al centro della Westminster Hall, che sarà aperta al pubblico per 23 ore al giorno. Dopo i tre giorni di camera ardente al Palazzo di Westminster, dieci giorni dopo la morte, si svolgeranno i funerali di stato della Regina Elisabetta II. Il primo ministro e la Royal Family hanno concordato che il D-day +10 sarà un “Giorno di lutto nazionale”. Le celebrazioni si svolgeranno presso l’Abbazia di Westminster, mentre le processioni si svolgeranno a Londra e Windsor.

Dopo i funerali di Stato, il corteo funebre accompagnerà il feretro della Regina Elisabetta che verrà sepolto nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, all’interno della Cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor. In questa sede riposano anche i nonni del Principe Carlo, la sorella di Elisabetta e suo marito il Principe Filippo, duca di Edimburgo, che si è spento il 9 aprile del 2021, oltre a personaggi storici come Edoardo IV, Enrico VI, Elisabetta Woodville, Edoardo VII e Alessandra di Danimarca. Indicativamente dunque la data dei funerali della Regina Elisabetta – di cui si attende in giornata l’ufficializzazione – si terranno il 17 settembre presso l’Abbazia di Westminster celebrati dall’arcivescovo di Canterbury e Primate della Chiesa d’Inghilterra, Justin Welby.

Come già avvenuto per i precedenti funerali di Stato della Principessa Lady Diana Spencer, ex moglie dell’attuale Re Carlo III, nella Cattedrale di Londra saranno presenti delegazioni da tutto il mondo: Capi di Stato (per l’Italia dovrebbe essere presente il Presidente Mattarella e il Premier Draghi, con il Ministro degli Esteri DI Maio), Presidenti, leader di partito, rappresentanti diplomatici, inviati dal Vaticano e dalle principali confessioni religiose presente in Regno Unito. È probabilmente da escludersi la presenza del Presidente russo Vladimir Putin vista la situazione internazionale anche se non è mancato ieri il messaggio di condoglianze spedito dal Cremlino a Buckingham Palace. Per seguire in diretta live i funerali della Regina Elisabetta vi sarà certamente la copertura in tv e video streaming online della Bbc – la tv di Stato britannica: collegamenti li farà certamente anche Rai 1, Canale 5 e le principali reti di all news, come del resto già avvenuto per l’appunto con i funerali di Diana: in streaming da seguire saranno i canali YouTube delle principali emittenti (SkyNews, Bbc in UK; RaiPlay, Mediaset Infinity, SkyTG24 in Italia).











