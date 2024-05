Chi sono Colombre e Maria Antonietta, stanno insieme?/ “Compagni nella vita e nel lavoro”

Tra gli artisti che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio troveremo anche Colombre e Maria Antonietta. Colombre è il nome d’arte di Giovanni Imparato. Inizia la sua carriera scrivendo e arrangiando i suoi brani e pubblicandoli con la band Chewingum; due dischi un Ep e centinaia di concerti in Italia ed Europa. Nel 2017 pubblica l’album Pulviscolo (Bravo Dischi), candidato nella cinquina del Premio Tenco come miglior opera prima. Nel 2018 co-produce e arrangia il disco Deluderti della cantautrice Maria Antonietta, con la quale aveva già collaborato a quattro mani alla produzione del suo disco precedente Sassi. Vince il premio Super MEI Circus come miglior artista indipendente giovane dell’anno. Nel marzo 2020 lancia il suo secondo disco, Corallo (Bomba Dischi). Nel 2021 co-produce e arrangia il disco d’esordio di Chiello Oceano Paradiso, disco d’oro. A dicembre del 2022 esce Niente è come sembra, canzone scritta per la serie Netflix Odio il Natale.

Letizia Cesarini, cantautrice, è il vero nome di Maria Antonietta. L’aritista è nata a Pesaro nel 1987. Esordisce in Italia nel 2012 con l’album “Maria Antonietta”, prodotto da Dario Brunori, seguito da “Sassi” (2014) e “Deluderti”, prodotto da Colombre (2018). Laureata in Storia dell’arte, Maria Antonietta ha dedicato una serie di reading alla creatività femminile, e alle sue poetesse preferite. Come scrittrice ha lanciato nel 2019 per Rizzoli il libro di poesie e racconti “Sette ragazze imperdonabili. Un libro d’ore”. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo come ospite nella serata dei duetti, insieme a Levante e Francesca Michielin. Nel 2021 è la conduttrice della serie Sky “Sacra bellezza – Storie di santi e reliquie” sul mondo dell’arte sacra, e si aggiudica il Premio Bertoli. Nel 2023 Maria Antonietta pubblica per Warner il suo quarto disco “La Tigre Assenza”. Nello stesso anno Colombre e Maria Antonietta hanno lanciato il singolo Io e te certamente.

Colombre e Maria Antonietta, la loro storia d’amore: tra musica e vita privata

Nel corso di una intervista concessa al magazine Rolling Stone, Colombre ha parlato della sua storia con Maria Antonietta, sua compagna di vita oltre che collega. Nell’occasione Colombre ha svelato alcuni dettagli del loro rapporto, spendendo parole molto importanti: “Vivere e fare musica con la mia compagna è come un bellissimo mare: c’è la bassa marea e c’è la tempesta”.

Riguardo alla loro collaborazione artistica, Colombre ha rivelato su Maria: “Se lei scrive una canzone, la prima persona che la sente sono io, e viceversa: quello è un momento di intimità e fragilità assoluta. Io e te certamente l’ha scritta Letizia (Maria Antonietta) e io ho iniziato ad arrangiarla. Poi mi sono messo per caso a cantarla con lei, ed è successa una magia, abbiamo sentito che il pezzo aveva preso un altro sentimento, un altro valore”.

