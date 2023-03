Evelina e Alba, figlie Vittorio Sgarbi, chi sono?/ “Non mi diverto a fare il padre…”

Chi sono Alba ed Evelina? Chi è la madre?

Evelina e Alba sono le figlie del critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi e domenica 19 marzo 2023 saranno ospiti insieme al padre a Domenica In. In occasione della festa del papà, Mara Venier intervisterà Evelina, Alba e Vittorio, che si lasceranno andare a racconti sulla loro vita privata e sul rapporto padre-figli. Alba (classe 1998) è la primogenita di Sgarbi ed è nata da una relazione con una cantante lirica albanese, dal nome Kozeta, che il politico incontrò durante un concerto alla Camera dei Deputati e di cui si invaghì; trascorsero solo una notte insieme perché la donna era già sposata ma quella che doveva essere solo una notte d’amore rese Sgarbi padre per la prima volta.

Evelina (classe 1999) è la seconda figlia di Vittorio Sgarbi, in merito alla sua nascita il noto critico d’arte raccontò in televisione: “L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”. Alba ed Evelina hanno anche un fratello: Carlo, nato da un’altra fugace storia d’amore di Vittorio Sgarbi. Il politico le presentò per la prima volta in televisione a “Live non è la D’Urso” ma attualmente cosa fanno nella vita Alba ed Evelina?

Cosa fanno oggi Evelina e Alba e cosa ne pensa di loro Vittorio Sgarbi?

Parlando della figlia maggiore Alba, Vittorio Sgarbi aveva dichiarato al settimanale “Chi”: “Alba è brava, elegante, seria e si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto. E poi è albanese, il popolo che preferisco. Anche se Alba ha vissuto in Albania l’ho sempre seguita, anche se a distanza. E visto che è venuta bene, direi che è stata un’opportunità positiva. Poteva non essere così. Non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli. Ho una concezione nichilista della vita, ma il destino può decidere al posto tuo e così può accadere di diventare padre. Non mi diverto a fare il padre, però sono contento che i ragazzi siano venuti così bene”.

Alba è la figlia più riservata di Vittorio e per anni ha vissuto in Albania con la madre e il compagno della madre, venendo in Italia solo qualche volta per salutare il padre. Evelina invece è una modella, ha più di 12mila followers su Instagram ma a quanto pare non vuole partecipare ai reality! Su di lei Vittorio Sgarbi ha dichiarato: “Ha deciso di non presentarsi al provino del GF Vip contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”.











