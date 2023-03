Chi è Gabriella Labate, moglie del cantante Raf/ Dal successo in TV ad autrice

Gabriella Labate, da primadonna al Bagaglino al sodalizio professionale con il marito Raf

Spesso la passione per l’arte generalizzata può portare le persone ad incontrarsi, anche oltre la semplice condivisione professionale. E’ stato questo forse il caso di Gabriella Labate, che dal 1996 è legata dal sacro vincolo del matrimonio a Raf; tra gli artisti italiani più seguiti e apprezzati di sempre. La carriera della donna è infatti impreziosita da più talenti: dalla danza alla musica senza dimenticare le numerose partecipazioni cinematografiche tra piccolo e grande schermo.

Gabriella Labate è nata nel 1964 a Roma – 58 anni – e negli anni si è affermata nel panorama soprattutto televisivo tanto come coreografa quanto come showgirl. La sua carriera parte con gli studi di danza, avviati fin da giovanissima; il suo talento sarà subito evidente al punto da arrivare in pochi anni ad essere notata da alcuni dei più influenti esponenti della produzione televisiva. Grazie all’occhio attento di Francesco Pingitore e Mario Castellaccio arriverà presto la proposta di collaborare nel cast de IL Bagaglino, dove per anni risulterà la stessa più lucente in qualità di primadonna.

Gabriella Labate e Raf: quasi 30 anni d’amore e condivisione professionale

La carriera di Gabriella Labate inizia dunque come danzatrice e showgirl, grazie alla fortunata esperienza per Il Bagaglino. Da quel momento inizia a ritagliarsi un discreto spazio e stima nel panorama televisivo accumulando diverse partecipazioni in programmi di spicco. In parallelo, coltiva la sua passione per l’attività di modella con diversi servizi fotografici come quello per la nota rivista Playboy. Non mancano nella carriera di Gabriella Labate anche i successi musicali, caratterizzati principalmente dal sodalizio professionale e sentimentale con Raf. Sua la firma di numerosi brani di successo del marito, con il quale vive una grande storia d’amore da quasi trent’anni.

Gabriella Labate e Raf sono innamorati da 27 anni, con il matrimonio celebrato nel 1996. Dalla loro longeva relazione sono nati anche due figli, Bianca e Samuele, ancora ben lontani dalla luce dei riflettori anche grazie alla massima cura per la privacy di entrambi i genitori. Non a caso, nonostante Gabriella Labate vanti un seguitissimo profilo Instagram – con più di 60 mila followers – preferisce condividere contenuti che esulino dalla sua vita privata, preferendo appunto contenuti di carattere professionale o in compagnia di suo marito Raf.











