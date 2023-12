Chi sono Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti: ex mariti di Anna Oxa/ Curiosità e aneddoti

Anna Oxa, gli amori più importanti suggellati dal matrimonio

Di alcuni volti iconici della musica italiana, in quanto tali, risulta quasi superfluo o ridondante tesserne le lodi o citare l’insieme di traguardi inanellati nel corso della carriera. Tale discorso vale sicuramente per Anna Oxa, tra le voci più riconoscibili dell’industria musicale italiana oltre che patrimonio artistico indiscusso dal punto di vista vocale e di scrittura. Oltre ai meriti professionali, la sua caratura ha sempre attirato la curiosità degli appassionati anche per dinamiche slegate al mondo delle sette note.

Anna Oxa ha raccontato tante storie con la sua musica e forse alcuni brani iconici nascondono antifone e memorie di 3 grandi amori conosciuti nell’arco della sua vita. Forse non tutti sanno che la cantante si è sposata tre volte: prima con il musicista Franco Ciani, poi con l’imprenditore Behgjet Pacolli e con una sua ex guardia del corpo, Marco Sansonetti.

Anna Oxa, la tragica scomparsa del primo marito Franco Ciani

In ordine temporale, il primo matrimonio di Anna Oxa risale a quando era appena 19enne con il produttore e compositore Franco Ciani. L’unione nuziale risale al 1980 ed ha avuto una discreta influenza anche nella produzione musicale della cantante data la firma di alcuni suoi brani iconici, uno su tutti: “Tutti i brividi del mondo”. Quest’ultimo venne a mancare per circostanze tragiche lo scorso 2020; un suicidio presso una stanza d’albergo che – come riporta Fanpage – pare abbia avuto alla base problemi di origine economica e professionale.

Dal ‘99 al 2002 Anna Oxa è stata sposata con Behgjet Pacolli, imprenditore albanese sul quale non sono note particolari curiosità. L’ultima unione nuziale della cantante risale invece a poco dopo il divorzio precedente; l’artista, con cerimonia buddhista, è stata infatti sposata fino al 2008 con Marco Sansonetti. Quest’ultimo – come racconta Fanpage – è una sua ex guardia del corpo di 22 anni più giovane.











