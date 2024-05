Chi sono Giulia e Alessandra Ghirlanda, Io Canto Family 2024/ Iva Zanicchi innamorata della loro voce

Giulia e Alessandra Ghirlanda rappresentano forse la coppia più interessante visto all’opera la scorsa settimana a Io Canto Family 2024. C’è dunque grande curiosità di capire cosa ci riserveranno le due cantanti questa sera, lunedì 27 maggio, dopo i riscontri totali ottenuti nella prima puntata. Voce da urlo e storia commuovente sembrano essere la combo perfetta in grado di lanciare la coppia anche sul web, dove i complimenti si sono moltiplicati dopo la straordinaria esibizione sulle note di “No more tears”. Prima di esibirsi a io Canto Family 2024, mamma Alessandra racconta di aver rinunciato al suo sogno in passato, “perché quando avevo la sua età (della figlia, ndr) non avevo i mezzi che hanno i ragazzi di oggi, quando è nata lei abbiamo visto la sua grande passione e adesso il nostro sogno è darle tutto quello che non ho avuto io”.

Giulia e Alessandra si alimentano a vicenda e la piccola non si tira indietro dall’incoraggiare la madre prima, dopo e durante l’esibizione, “perché mamma è una persona estremamente sensibile, si emoziona facilmente ed io cerco di darle la forza per dimostrare quello che è”.

Giulia Ghirlanda e mamma Alessandra pronte a stupire ancora a Io Canto Family 2024

Giulia Ghirlanda e mamma Alessandra hanno fatto un figurone nella prima puntata di Io canto Family 2024. Con la loro voce e il loro talento hanno conquistato proprio tutti, a cominciare da Iva Zanicchi che ha speso parole al miele per le due concorrenti, definendole un portento. Come dicevano anche i social si sono fatti sentire per mamma e figlia, che hanno incantato i telespettatori con un’esibizione accurata ed emozionante.

Adesso, la giovanissima Giulia e mamma Alessandra sono chiamate a confermarsi e, se possibile, migliorarsi. Considerando che cantano entrambe già da molto tempo e che per loro non è la prima volta in tv, siamo certi potranno fare l’ennesimo figurone.











