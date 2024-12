Le sue canzoni, tra i tanti temi, propongono da decenni un focus sull’amore; Gianni Morandi non potrebbe forse sfornare racconti così intensi dal punto di vista emotivo se non vivesse nel privato un amore così viscerale come quello per sua moglie Anna Dan. Gli albori della liaison risalgono ai primi anni ‘90, diversi anni dopo la separazione del cantante dalla sua prima moglie, Laura Efrikian.

Gianni Morandi, chi è: il ‘sodalizio’ con il Festival di Sanremo/ Tour in arrivo per il 2025?

Ma chi è Anna Dan, moglie di Gianni Morandi? Una donna discreta che non ha mai amato la luce dei riflettori a dispetto della notorietà del consorte ma che vanta al contempo una carriera di spicco seppur non dedicata al mondo dello spettacolo e della musica. Stando alle informazioni reperibili, la moglie di Gianni Morandi pare sia direttrice di una nota società impegnata in ambito informatico.

Laura Efrikian e Anna Dan, chi sono l'ex e la moglie di Gianni Morandi?/ "La sposerei altre 100 volte"

Gianni Morandi e il primo incontro ‘fatale’ con la moglie Anna Dan

Maggiori sono invece le curiosità note rispetto alla storia d’amore tra Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan; un vero e proprio colpo di fulmine impreziosito poi dal matrimonio esattamente vent’anni fa, nel 2004. “Oggi è il nostro anniversario di matrimonio; ricordo ancora l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro quando il sindacò ci dichiarò marito e moglie…” – scriveva sui social Gianni Morandi – “Anna la sposerei altre 10 volte, la amo sempre e come allora!”.

Come anticipato, quello tra Gianni Morandi e Anna Dan è stato un primo incontro scandito dal fatidico colpo di fulmine. Lo ha sottolineato proprio il cantante in un’intervista del passato sottolineando come ancora oggi ricordi nel dettaglio le emozioni del momento. “Mi ero separato 18 anni prima e avevo avuto qualche storia, evidentemente non erano quelle giuste. L’incontro con mia moglie Anna Dan è stato fatale… Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità… Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione, era veramente splendida”.

Gianni Morandi compie 80 anni/ La carriera, la vita privata e i programmi per festeggiare il suo compleanno