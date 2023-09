BRIGITTE NIELSEN E I SUOI 5 FIGLI/ “Non sempre sono stata una buona mamma, ma sono molto orgogliosa”

Brigitte Nielsen è stata ospitata a Domenica In, su Rai 1, da Mara Venier, dopo tanti anni di assenza dall’Italia, parlando dei suoi 5 figli. “Sono mamma orgogliosissima”, racconta, “di una bambina di 5 anni, che assomiglia tutta a mio marito Mattia. L’ho avuta a 55 anni, è stata una gravidanza a rischio altissimo, ho fatto tantissime visite per controllare che tutto andasse bene ed è stato incredibile. La gravidanza è stata la più facile”.

“La prima gravidanza”, continua a raccontare Brigitte Nielsen parlando dei suoi figli, “avevo 30 anni e fu difficile, con Frida ho messo su 7 kg e mezzo, ma fisicamente e mentalmente fu una gioia”. Dopo Frida, però, ha parlato anche degli altri quattro figli, sostenendo decisa, e in lacrime, che “sono bellissimi, ma mi riportano anche negli anni in cui era tutto più difficile. Sono venuti su molto bene e sono abbastanza orgogliosa, non mi sento una mamma perfetta, ma quasi. Non sempre sono stata una buona mamma, ma sono riuscita a mantenere il dialogo con loro e questo è molto importante”. (Agg. di Lorenzo Drigo)

Brigitte Nielsen e i primi tre figli: Julien, Killian e Aaron

Brigitte Nielsen ha recentemente compiuto 60 anni e a breve sarà ospite di Domenica in per parlare della sua carriera ma soprattutto dei suoi amati figli. La nota attrice nel corso della sua vita ha avuto molti matrimoni e intense relazioni che l’hanno portata a diventare mamma ben 5 volte!

L’attrice si è sposata per la prima volta poco prima degli anni ‘80 (quelli in cui diventò una vera e propria icona del cinema americano). In quel periodo Brigitte Nielsen era sposata con il musicista danese Kasper Winding e dal loro amore nacque il suo primogenito Julian (classe 1984) che ha seguito le orme del padre diventando un grande musicista e realizzando anche delle colonne sonore per alcuni film. Alla fine degli anni ‘80 l’attrice si innamorò del calciatore Mark Gastineau e diventò nuovamente madre di due figli: Killian Marcus e Aaron Douglas. Killian (classe 1989), divenne popolare in Italia nel 2011 per aver partecipato all’Isola dei Famosi ma oggi lavora come cameriere a Milano e studia teatro; Aaron invece è stato un concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2019 e attualmente lavora come modello a Milano.

Brigitte Nielsen e gli ultimi due figli, meno esposti sotto i riflettori: Raoul e Frida

Nel corso della relazione con il calciatore americano Raoul Meyer, l’attrice Brigitte Nielsen ha avuto anche il suo quarto figlio: Raoul Ayrton Jr. Raoul, classe 1995, a differenza dei suoi fratelli, non è mai stato interessato al mondo dello spettacolo ed è cresciuto insieme al padre, “lontano” dai fratelli e dall’Italia.

L’attrice nel corso degli anni ha sempre desiderato avere una figlia femmina e il suo desiderio è stato realizzato nel 2018, quando dopo anni di cure e medicine e all’età di 54 anni è diventata madre della piccola Frida, nata dalla storia d’amore col suo attuale marito italiano Mattia Dessì, un uomo umile che è riuscito a regalarle tutta la gioia che aveva perso negli anni precedenti e che soprattutto va molto d’accordo con tutti i suoi figli! La stessa Brigitte aveva dichiarato alla stampa: “Lui ha creato un rapporto molto sano con i miei figli, non ha preteso di fare il padre, anche perché non lo era. I ragazzi sono innamorati di lui perché è un amico e lo rispettano. Sono entrati in confidenza con lui, anche perché sanno quanto mi ama e quanto io ami lui”. Per la sua ultima gravidanza l’attrice era stata molto criticata a causa dell’età ma attualmente è in grande forma e non perde mai occasione di giocare con la piccola Frida e nel frattempo di essere grande amica e confidente dei suoi altri 4 figli.

