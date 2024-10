Gabriele Muccino, chi sono i figli Silvio Leonardo, Ilan e Penelope

Che sia uno dei registi più di talento sul panorama artistico italiano, è indubbio. Gabriele Muccino, nato a Roma nel 1967, è uno dei nomi più affermati sul panorama culturale italiano. Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Muccino ha tre figli: Silvio Leonardo, nato nel 2000, Ilan, nato nel 2003 e Penelope, l’ultima figlia, venuta al mondo nel 2009. Facciamo però un passo indietro e andiamo a scoprire i rapporti più importanti nella vita del regista. Il suo primo figlio, Silvio Leonardo, è nato dall’amore con la sceneggiatrice Eugenia Di Napoli, nel 2000. Nonostante la giovane età, il ragazzo aiuta il padre come aiuto regista: sembrerebbe infatti intenzionato a seguirne le orme.

Nel 2002 per Muccino è arrivato il matrimonio con Elena Majoni, violinista professionista: con lei ha avuto il secondo figlio, Ilan, ora conosciutissimo in quanto protagonista di “Amici” di Maria De Filippi, ma comunque già noto al mondo dello spettacolo perché compare nel film del padre “Gli anni più belli”. Dopo la separazione avvenuta nel 2006, non molto serena (con vari episodi di violenza domestica che hanno portato i due persino nelle aule di tribunale), Muccino ha cominciato un’altra relazione. Nel 2012 si è infatti unito in matrimonio ad Angelica Russo, già mamma di Penelope, che il regista ha adottato come sua figlia.

Chi sono i figli di Gabriele Muccino? Ilan noto al grande pubblico

Ilan Muccino, allievo di Amici 2024 conosciuto anche per essere il figlio di Gabriele Muccino, aspira a diventare cantante e per questo ha deciso di prendere parte al programma. Sembrerebbe che Ilan avesse tentato, nel 2021, di farsi strada nel mondo della musica con Sanremo Giovani ma non sarebbe riuscito ad arrivare in finale. Dopo qualche anno, ha così deciso di tentare nuovamente la fortuna diventando uno degli allievi di Maria De Filippi.